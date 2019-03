So wohnt die jüngste Milliardärin der Welt

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Als wir mit dem Hausprojekt begonnen haben, durfte Kylie noch nicht einmal legal Wein trinken», sagt Interior-Designer Martyn Lawrence Bullard über die Arbeit mit Neu-Milliardärin Kylie Jenner. Bullard hat das Haus der Über-Influencerin in Hidden Hills, einem Vorort von Los Angeles, ganz nach den Wünschen der 21-Jährigen umgebaut und eingerichtet. Gleich um die Ecke wohnen Kylies Geschwister und auch ihre Mutter Kris Jenner.

Kylie Jenner hatte ganz genaue Vorstellungen, wie ihr Zuhause auszusehen hatte.« Ich habe Martin gesagt, dass ich frische, spaßige Farben will, die mit meiner Stimmung korrespondieren», sagt Kylie im Gespräch mit der Zeitschrift Architectural Digest. Ganz oben auf der Wunschliste: «Ich liebe Pink. Ich wollte viel davon!»

Teppiche aus Lammfell, Bettüberwürfe aus echtem Pelz

Natürlich wurde auch bei der Einrichtung nicht gespart. Ein Flügel aus Lack und Acryl steht im Wohnzimmer, die meisten Teppiche sind aus Lammfell aus Patagonien, die Kuscheldecken aus Alpaca-Wolle, Seidentapeten schmücken die Wände und die Bettüberwürfe sind aus echtem Pelz.

Klingt heftig. Nicht so für Designer Bullard: «Der Look ist glamourös, aber einladend. Kylie hat gerne Freunde zu Besuch, nichts im Haus ist so teuer, dass man nicht daraufsteigen, darauf herumhüpfen oder tanzen könnte.»

Kinder-Lamborghini und Fendi-Kinderwagen

Doch weder Kylie noch Lebenspartner Travis Scott oder ihre Freunde sind die Hausherrn. «Meine Tochter Stormi (1) hat mit ihren Spielsachen definitiv das Haus übernommen», sagt Kylie lachend im Architectural Digest-Interview. Und wenn Kylie von «Spielzeug» spricht, dann meint sie weder Lego noch Bauklötzchen. Zu Stormis Spielzeugsammlung gehört unter anderem ein Kinderwagen von Fendi oder ein Lamborghini in Kindergröße.

Kylie spricht mit ihrer Mutter Kris Jenner über ihr neues Haus

Platz für einen hübschen Christbaum hat es im Haus genug

Und auch Blümchen finden ihren Platz

(L'essentiel/lme)