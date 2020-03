Model unter Quarantäne auf den Malediven

Obwohl die aktuelle Staffel von «Germany's Next Topmodel» gerade über die Bildschirme flimmert, sind die Dreharbeiten für die Model-Show bereits abgeschlossen. Kandidatin Mareike, die in der Sendung vor allem durch ihre unzähligen Tattoos am ganzen Körper für Aufsehen sorgte, gönnt sich momentan eine Auszeit in der Südsee. Doch selbst im Paradies kann man dem Coronavirus nicht entfliehen!

Die Malediven-Insel Kuredo, auf der sich die 24-jährige Berlinerin mit Schnorcheln, Schwimmen und Sonnenbaden vergnügen wollte, steht seit kurzem unter Quarantäne. Nachdem bekannt wurde, dass zwei italienische Urlauber, die sich im selben Hotel wie Mareike aufhalten, positiv auf das Virus getestet wurden, meldet sich das Model über Instagram und berichtet von der Situation vor Ort.

«Uns geht es zum Glück sehr gut hier und wir hoffen euch da draußen auch», beruhigt das Nachwuchsmodel ihre Follower und postet ein Foto von sich im Schnorchel-Outfit. Obwohl sie sich auf einer Insel der Seeligen befindet, erkennt sie den Ernst den Lage: «Ich hoffe, wir bleiben hier gesund. Es ist schon beängstigend, wenn 1/8 aller Menschen hier Hausarrest haben».

« 93 Leute hier haben Hausarrest »

Über die Situation im Ressort berichtet Mareike: «93 Leute hier haben Hausarrest. Wir dürfen uns frei bewegen, wir bleiben aber lieber in der Hütte und am Meer.» Außerdem halten sie und ihr Freund sich «derzeit lieber in der Nähe von Fischen als von Menschen auf», scherzt Mareike, «um auf Nummer sicher zu gehen». Ihre Nachricht schließt sie mit einem aufmunternden «Passt auf euch auf».

Wer die Kosten für die Verlängerung ihres Aufenthalts trägt, ist noch nicht offiziell bestätigt. Aber die Regierung auf den Malediven dürfte inzwischen signalisiert haben, diese zu übernehmen.

(L'essentiel)