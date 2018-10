Errätst du, als was sich Heidi Klum verkleidet?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit einem Insta-Post am Mittwoch bietet Heidi Klum (45) schon einen Monat vor Halloween einen Vorgeschmack auf ihr Kostüm. Ihre jährlichen Verwandlungen sind längst Kult und ihre Halloween-Partys in Los Angeles ein Muss für A-Promis. Sie lädt am 31. Oktober bereits zum 18. Mal zur gruseligsten Feier des Jahres ein.

Auf Insta zeigt Klum in einem kurzen Video eine Maske, die die untere Gesichtshälfte bis hinter die Ohren, den Hals und das Décolleté bedecken wird. Links und rechts von ihrem Nacken scheint etwas abzustehen. Noch ist es weiß, das wird sich aber bestimmt ändern. Als wer oder was wird Heidi Klum sich dieses Jahr verkleiden?

Einen weiteren Einblick gewährt sie hier:

Verwandlungskünstler

Heidi Klums Kostüme sind aufwendig und spektakulär. In der Bilderstrecke oben siehst du, welche Kostüme Heidi in den letzten Jahren an Halloween getragen hat.

Hergestellt wird Heidis Kostüm auch dieses Jahr von Prosthetic Renaissance Inc. Die Maskenbildner-Firma hat auch schon ihre Verwandlung zum Werwolf , Jessica Rabbit oder zur alten Dame gemeistert. Kürzlich haben die berühmten Maskenbildner Emma Stones (29) Ohren in Elfenform für ihre Rolle in der Netflix-Serie «Maniac» modelliert.

(L'essentiel/don)