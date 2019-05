Cardi B erklärt, wo ihre Vulva tatsächlich liegt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wer in Anatomie nicht aufgepasst hat, kriegt nun von Cardi B (26) Nachhilfe via Instagram: Nachdem die Rapperin auf dem roten Teppich der Billboard Music Awards tief blicken ließ und daraufhin ein Vulva-Blitzer von ihr im Netz die Runde machte, erklärte sie auf Instagram, was da wirklich zu sehen war.

Dafür stellte sie sich fast nackt vor einen großen Spiegel und sagt: «Das war nur mein Po!» Cardis Aufklärungsvideo gibts oben.

(L'essentiel/afa)