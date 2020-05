Megan Fox ist wieder zu haben

«Manchmal sitzen Schmetterlinge zu lange auf einer Blume. Sie fühlen sich erstickt», schrieb US-Schauspieler Brian Austin Green (46) nur einen Tag nach dem Geburtstag seiner großen Liebe Megan Fox (34). Der Seriendarsteller («Beverly Hills 90210») und die «Transformers»-Schönheit hatten sich 2010 das Jawort gegeben. Drei Kinder - Noah (7), Bodhi (6) und Journey (3) - krönten ihr Familienglück, aber nach zehn Jahren folgt jetzt das Ehe-Aus des Hollywood-Paares.

In seinem Podcast «... With Brian Austin Green» bestätigte der Schauspieler, worüber alle bereits spekuliert hatten. «Wir hatten eine erstaunliche Beziehung und ich werde sie immer lieben», sagt Brian während der Sendung. «Und ich weiß, dass sie mich immer lieben wird.» Dabei enthüllt er auch, dass die Ehe der beiden bereits Ende letzten Jahres kriselte und das Paar sich immer weiter von einander entfernte. Megan war während dieser Zeit für die Dreharbeiten von «Midnight in the Switchgrass» außer Landes, doch auch nach ihrer Rückkehr hätten sich «die Dinge nicht wirklich geändert», berichtet Green.

Seit dem Schmetterlings-Posting wurde darüber gerätselt, ob Megan in Rapper Machine Gun Kelly (30), mit dem sie gemeinsam vor der Kamera stand eine neue Liebe gefunden hätte. «Sie sind nur Freunde», verteidigt Brian Austin Green die Schauspielerin. «Ich möchte weder, dass Leute denken, sie seien die Bösewichte, noch dass ich ein Opfer bin.»

Megan hat sich bislang nicht zur Trennung von Brian geäußert. Es bleibt abzuwarten, ob das wirklich das letzte Kapitel ihrer Ehe ist, denn sowohl 2009 als auch 2015 fanden die beiden nach einer anfänglichen Trennung wieder zueinander.

(L'essentiel)