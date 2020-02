Der Mord an Pop Smoke (20) war wohl geplant

Der aufstrebende Rapper Pop Smoke ist am Mittwoch in seinem Zuhause in Los Angeles umgebracht worden. Der 20-Jährige hätte am diesjährigen Openair Frauenfeld einen Auftritt gehabt. Fans zeigen sich auf Social Media erschüttert.

Auch die Festival-Veranstalter setzten einen Post ab:

Zunächst wurde vermutet, dass der Musiker bei einem Einbruch in seinem Zuhause erschossen wurde. Dies, weil Pop am Dienstag mit teuren Geschenken und einer Menge Bargeld auf Instagram-Fotos (unten) posierte.

Überwachungskameras zeigen vier Männer

Insider, die die Aufnahmen der Überwachungskameras rund ums Haus gesehen haben, berichten TMZ.com, dass sich am Mittwochmorgen um 4.30 Uhr (Ortszeit) vier Männer dem Gebäude näherten und zum Hintereingang schlichen.

Einige Minuten später seien drei von ihnen wieder nach vorne gegangen, während der vierte möglicherweise durch die Hintertür ins Haus eindrang – allerdings war auf diese Stelle keine Kamera gerichtet. Danach verließ dieser Mann das Gebäude wieder – durch die Vordertür.

Pop Smoke war gerade am Durchstarten

Der Unbekannte habe dabei nichts aus dem Haus getragen oder transportiert, was ein Indiz dafür ist, dass es sich nicht um einen Einbruch handelt. Pop Smoke wurde von mehreren Schüssen getroffen und schwer verletzt von einer Ambulanz ins Cedars-Sinai Medical Center in West Hollywood gefahren. Dort wurde er für tot erklärt.

Die Verdächtigen sind laut TMZ.com immer noch auf der Flucht. Es ist unklar, ob Pop sie kannte. Pop Smokes Karriere nahm gerade richtig Fahrt auf, mit seinen Songs schaffte er auf Youtube mehrere Millionen Streams, auf Instagram folgen ihm aktuell über 1,7 Millionen Menschen.

Der 20-Jährige veröffentlichte vergangenen Juli ein Album, bei dem vor allem der Song «Welcome to the Party» durch die Decke ging. Nicki Minaj (37) hatte ein paar Monate später einen Remix des Tracks aufgenommen.

Auf der kürzlich erschienenen «Jackboys»-Compilation von Travis Scott (27) ist Pop ebenfalls zu hören.

Das Musikvideo zu «Welcome to the Party». (Quelle: Youtube/POP SMOKE)

