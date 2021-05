«Meine Mutter wäre stolz auf mich»

Es war ein großer Schritt für Prinz Harry und Meghan: Im Januar 2020 gaben sie ihren Rücktritt als Royals bekannt. Ein Jahr später sprach das Paar öffentlich über seine Beweggründe. Sie warfen den Royals unter anderem Rassismus und Mobbing vor.

Harry bereut Rücktritt als Royal nicht

«Es war beängstigend, diesen Schritt zu machen», gibt Harry in der neuen «AppleTV+»-Doku «The Me You Can't See» zu. Aber er habe es nie bereut, betont er. «Jetzt bin ich an einem Ort, wo ich schon vor vier Jahren hätte sein sollen», so der 36-Jährige. Verdankt habe er das vor allem seiner Frau Meghan. Sie habe ihm dabei geholfen, diesen Schritt zu wagen. Wegen ihr ging er auch in Therapie.

Harry spricht über Diana

Dabei kommt Harry auch auf seine verstorbene Mutter Diana zu sprechen: «Ich bin überzeugt davon, dass meine Mutter unglaublich stolz auf mich wäre. Wir leben das Leben, was sie selbst leben wollte oder was sie sich für uns gewünscht hätte», betont Harry.

(L'essentiel/red)