Lagerfeld beunruhigt Fans mit neuem Video

Designer Karl Lagerfeld (85) sorgt mit einem bizarren Auftritt für Besorgnis bei seinen Fans. Auf einem Instagram-Video zeigte er sich mit eingefallenen Wangen, starrer Haltung und holpriger Aussprache. Seine Hände, die in silbernen Handschuhen stecken, klammern sich an einer Schlinge fest und wirken wie künstlich fixiert. Das Video ist düster und etwas verwackelt.

Unter dem Video reihen sich denn auch besorgte Kommentare aneinander. Verschiedene User schreiben: «Bleiben Sie gesund», «Schonen Sie sich bitte» oder «Findet noch jemand, dass Karl anders aussieht als normalerweise?». Lagerfeld hat sich zu seinem gesundheitlichen Zustand noch nicht geäußert.

Erster Auftritt nach Chanel-Absage

Das Video ist der erste öffentliche Auftritt, seit er am 22. Januar dieses Jahres seine für gewöhnlich unumstössliche Teilnahme an der Chanel-Show absagen musste. Wie eine Chanel-Sprecherin damals am Morgen der Show gegenüber der Zeitschrift «Women's Wear Daily» sagte, habe sich Lagerfeld «erschöpft» gefühlt. Es war das erste Mal, dass er in seinen 35 Jahren bei Chanel eine Show verpasst hat.

Die Absicht des Videos war eigentlich, dass er seiner Freundin und ehemaligen Chefredakteurin der französischen Vogue, Carine Roitfeld (64), zu ihrem erfolgreichen Modemagazins «CR Fashion Books» gratulieren wollte. «Ich bin sehr glücklich für Carine, dass ihr schönes Magazin nun eine Million Follower hat», sagte Lagerfeld auf Englisch. Mit dem Clip drängt sich aber wieder einmal die Frage auf, wie lange der 85-Jährige wohl noch arbeiten wird. Auf Anfrage von Bild.de erklärt eine Mitarbeiterin seines Büros: «Herrn Lagerfeld geht es gut, er ist nur ein bisschen müde.»

In den vergangenen Monaten tauchten immer wieder Fotos auf, die Lagerfeld angeschlagen zeigten. In der Modeszene wird deswegen schon länger darüber spekuliert, wann Lagerfeld in den Ruhestand gehen wird. Mehr dazu findest du in der Bildstrecke.

Hier das Video, mit dem Karl auf Instagram für Aufsehen sorgte.

(L'essentiel/mim)