Millie Bobby Brown übernimmt für Cardi B

Am Sonntag überraschte Millie Bobby Brown (14) die Zuschauer des Konzerts von Maroon 5 in Nashville. Während der Performance des Songs «Girls Like You», den die Band mit Cardi B zusammen aufgenommen hat, stürmte sie auf die Bühne und übernahm kurzerhand. Auf Insta postete sie ihren Auftritt, den du oben sehen kannst.

«Ich war überhaupt nicht nervös», sagt sie anschließend in ihrer Insta-Story. «Im Gegenteil, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es war eine Ehre, mit so talentierten Leuten auf der Bühne zu stehen.» Ihr Auftritt war ein voller Erfolg: «Ich hatte eine unglaubliche Nacht.»

«Algebra, Algebra»

«Morgen geht es aber wieder in die Schule», sagt die «Stranger Things»-Darstellerin zum Abschied. Und trällert noch «Algebra, Algebra» in hohen Tönen vor sich hin.

(L'essentiel/don)