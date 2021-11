Beckham wurde von Tochter in die Nase gebissen

Der 46-Jährige ist stolzer Vierfach-Papa. Neben seinen Söhnen Brooklyn, Romeo und Cruz ist Töchterchen Harper das einzige Beckham-Mädchen. Und die Zehnjährige zeigte sich ganz schön bissig.

Der ehemalige United- und Real-Topstar präsentierte seine blutige Nase in seiner Instagram-Story. «Notiz an mich selbst, halte deine Nase beim Kitzeln deiner Tochter nicht so nahe an ihren Mund», grinst der Engländer.

Beckham soll das Gesicht der Fußball-WM 2022 in Katar werden, bis dahin ist die Wunde sicherlich verheilt.

