Fürst Albert verließ Charlène wieder nach fünf Tagen

In Südafrika wollte sich Fürstin Charlène gegen Nashornwilderei einsetzen. Doch eine Komplikation nach einer HNO-Operation und anschließendem Infekt machen eine Reise zurück nach Monaco unmöglich. Seit Mai sitzt die 43-Jährige daher in ihrer einstigen Heimat fest – und zwar ohne ihre Familie. Letzte Woche kam dann allerdings die Erlösung: Auf Instagram veröffentlichte der monegassische Hof Fotos von Fürst Albert (63) und den gemeinsamen Kinder Jacques und Gabriella (beide 6) während eines Besuches bei Charlène.

Lange dauerte das Wiedersehen allerdings nicht an: Bereits nach fünf Tagen reiste der 63-Jährige wieder zurück. Am 26. August wurde er gesichtet, wie er mit einem Privat-Helikopter im Héliport de Monaco landete. Mit an Bord: die 6-jährigen Zwillinge, nicht aber Charlène. Trotz der langen Trennung von seiner Frau wollte Albert nämlich auf einen ganz bestimmten Tag nicht verzichten.

Sein Sohn war der Grund für seine Rückkehr

Sein unehelicher Sohn aus der Affäre mit Stewardess Nicole Coste (49), Alexandre Grimaldi Coste, feierte am Wochenende mit einer großen Party seinen 18. Geburtstag. Und Albert wollte unbedingt bei den Feierlichkeiten dabei sein. In Monaco gibt der Grund für die Heimreise erneut Stoff für Spekulationen rund um eine Ehekrise zwischen ihm und seiner Frau. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Charlène die unehelichen Kinder von Albert nicht besonders leiden kann.

Weiters goss die vermeintliche österreichische Cousine von Grace Kelly vor Kurzem Öl ins Gerüchtefeuer. Gegenüber der italienischen Zeitschrift «Oggi» verriet Christa Mayrhofer-Dukor nämlich, dass Albert mit ihr über «die körperliche und innere Distanz mit Charlène» gesprochen habe. «Ich habe das so verstanden, dass die Scheidung unmittelbar bevorsteht.» Charlène gehe demnach «ihren eigenen Weg», Albert habe «seinen gewählt».

(L'essentiel/Katrin Ofner)