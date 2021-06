Auch LaBeouf und Jolie mit Ex-​​Lovers gesichtet

Es liegt Liebe in der Luft – oder ist es etwa doch nur die Gewohnheit und das Vertraute? Der neueste Trend in Hollywood, wenn es um Schmetterlinge im Bauch, rosarote Brillen und Herzklopfen geht, scheint die Rückkehr zur Ex-Partnerin oder zum Ex-Partner zu sein. Dass alte Liebe nicht rostet, zeigten in der jüngsten Vergangenheit Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48).

17 Jahre nach ihrem ersten Beziehungsversuch soll es bei den beiden wieder ordentlich knistern. Sogar in den gemeinsamen Ferien wurden Bennifer, wie das Power-Paar damals schon genannt wurde, bereits gesichtet. Ob es tatsächlich wieder ernst ist oder lediglich eine schöne Sommer-Romanze, wird sich zeigen, doch Lopez und Affleck treffen mit ihrem vermeintlichen Comeback den Liebes-Zeitgeist. Den Beweis liefern folgende VIPs, die scheinbar ebenfalls in den vertrauten Schoss zurückfallen (wollen).

Angelina Jolie und ihr Ex-Mann

Wer nun denkt, zwischen der Schauspielerin und ihrem Ex-Gatten Brad Pitt (57) bahnt sich erneut etwas an, der irrt. Die beiden stecken immer noch im Scheidungsstreit. Stattdessen heizt die 46-Jährige die Gerüchte mit einem anderen Verflossenen an. Das US-Magazin «Page Six» hat Jolie nämlich dabei fotografiert, wie sie das Apartmenthaus in New York betreten hat, in dem ihr Ex-Mann Jonny Lee Miller wohnt. Im Gepäck: eine Flasche Rotwein. Ungefähr drei Stunden soll sie bei dem Schauspieler geblieben sein.

Miller und Jolie waren von 1996 bis 1999 verheiratet. Der 48-Jährige war der allererste Ehemann der Actress, den sie bei den Dreharbeiten zu «Hackers – Im Netz des FBI» kennen und lieben lernte. Die beiden blieben auch nach der Scheidung befreundet. In einem Interview im Jahr 2004 gestand Jolie sogar, dass die Trennung von Miller «vermutlich das Dümmste war, was ich je getan habe.» Wer weiß, vielleicht gibt es für das Ex-Paar im zweiten Anlauf ja doch ein Happy-End.

Alex Rodriguez und seine Ex-Frau Cynthia «Was Jennifer kann, kann ich schon lange» – dachte sich wahrscheinlich A-Rod (45). Nach dem Aus mit J.Lo nach fast vier Jahren Beziehung Ende April und den Schlagzeilen um ein Liebes-Comeback von ihr und Ben Affleck, scheint auch der Baseball-Star wieder in alten Gewässern zu fischen. Zumindest macht es auf Instagram den Anschein. Am Wochenende war A-Rod gemeinsam mit seiner Ex-Frau Cynthia Scurtis – zusammen haben sie die Töchter Natasha (16) und Ella (13) – im Fitnesscenter. Einige Schnappschüsse von ihrer Trainingseinheit postete er sogar in seiner Story. Darin zu sehen war etwa Cynthia, die sich liebevoll um das offenbar verletzte Bein des Sportlers kümmert. «Cynthia ist eine Weltklasse-Mama für unsere Töchter», schwärmte er. Im Gegensatz zu Bennifer, deren Herzen ja voll in Flammen stehen, werden Fans in dieser Liebes-Angelegenheit jedoch enttäuscht. Seine Ex ist längst wieder vergeben, mit dem Makler Angel Nicolas sehr glücklich. Aber wer weiß – was nicht ist, kann ja noch werden. Shia LaBeouf und Mia Goth Bereits letztes Jahr im April heizten die beiden die Gerüchteküche um ein Comeback ihrer Liebe an. Damals sah man sowohl LaBeouf als auch Mia Goth wieder mit ihren Eheringen. Letzte Woche wurden der Schauspieler und die 27-Jährige erneut von lauernden Paparazzi abgelichtet – und zwar am Montag sportlich gekleidet beim gemeinsamen Ausflug mit dem Fahrrad in Kalifornien und Tags darauf beim Shopping in einem Camping-Store. Das Ex-Paar verliebte sich 2014 bei einem Videodreh. Zwei Jahre später folgte die Hochzeit in Las Vegas, 2018 die Scheidung. LaBeouf und Goth sind bekannt dafür, eine ständige On-Off-Beziehung zu führen. Ob sie nun ihrer Liebe eine neue Chance geben oder sie lediglich Freunde geworden sind? Eine Stellungnahme gibt es bislang nicht.



(L'essentiel/Katrin Ofner)