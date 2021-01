Ex-​​Dschungel-​​Zicke Sarah Knappik ist schwanger

Was für eine Überraschung! Sarah Knappik (34) wird zum ersten Mal Mama: «Ja, ich bin im siebten Monat schwanger», bestätigte sie gegenüber der Bild-Zeitung. Die Reality-TV-Darstellerin kennen wir durch ihre Teilnahmen an GNTM, «Ich bin ein Star - holt mich hier raus» und «Promi Big Brother».

Von ihrer Schwangerschaft erfuhr Knappik in Wien. «Als ich nach einem Ei Benedikt um 9 Uhr morgens noch starke Gelüste auf eine Gulaschsuppe hatte – und diese auch tatsächlich bestellte – hat mich mein Freund mit großen Augen angesehen. Dann wussten wir, irgendetwas ist anders. Und so wurde ein Schwangerschaftstest organisiert», erzählt sie dem Blatt. Die ersten sechs Monate waren hart: «Ich musste ich mich ständig übergeben. Vor allem Gerüche haben dies ausgelöst. Einer meiner schlimmsten Gelüste sind Schokoküsse! Ich will gar nicht wissen, wie viele Pakete ich davon schon gegessen habe.»

Auf ihre Figur achtet die Ex-GNTM-Teilnehmerin momentan nicht. Die Gesundheit ihres Kindes ist Knappik wichtiger. Das sei auch einer der Gründe gewesen, warum sie mit den Baby-News so lange nicht an die Öffentlichkeit ging. «Ich wollte erst sichergehen, dass mit meinem Kind alles in Ordnung ist, bevor ich an die Öffentlichkeit gehe. Ich wollte mein Baby und mich schützen.» Wer der Vater des Kindes ist, wollte sie ebenfalls (noch) nicht verraten.

(L'essentiel/red)