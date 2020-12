Dieses Speiseöl soll J.Los Jungbrunnen sein

«Ich werde ständig gefragt, was ich für meine Haut täglich verwende», so die 51-jährige. Die Fans brauchen nicht länger warten, denn La Lopez lässt sich in die Karten schauen und mixt ihre Beauty gleich selbst. Was ihr bestimmt ein paar Millionen mehr am Konto bescheren wird.

Mit Seren und Masken ausgestattet, ist ein ganzes Beauty-Package erhältlich, das sich rund um das Schönheitsgeheimnis der Pop-Diva dreht: Olivenöl! Peptide und Antioxidantien sind auch noch dabei und sollen von der Augencreme bis zum Gesichtsreiniger alles wunderbar versorgen. «Es ist ein Wundermittel. Ich habe es immer für alles verwendet: Haare, Gesicht, Körper», so der Popstar.

Doch ist das wirklich das Beauty-Geheimnis von Jennifer Lopez?

Unsummen für ein Gesicht: Beauty-Doc verrät das Geheimnis

Ein virales Video, das vor ein paar Monaten online ging, sagt allerdings noch etwas ganz anderes. Dr. Anthony Youn hat das Gesicht von J.Lo über die Jahre analysiert und ist sich sicher: Hier gab es wahrscheinlich ein paar Schönheitsoperationen, hunderttausende Euro sollen jedoch für Beauty-Behandlungen, Botox, Filler und Laser-Treatments im Gesicht des Popstars ausgegeben worden sein.

Etwas, das man von Jennifer Lopez sicher in dieser Form nicht hören wird. Die möchte gerne ihre Beauty-Produkte unter die Frau bringen. Und vielleicht gibt es ja schon bald das hauseigene J.Lo-Olivenöl? Wer weiß.

Dr. Youn weist allerdings auch daraufhin, dass hier mit viel Fingerspitzengefühl am Gesicht «gearbeitet» wurde und eine Natürlichkeit erhalten blieb. Zudem liebt J.Lo ihren Sport-Body, den man erst dieses Jahr beim Super Bowl sehen konnte. Regelmäßige Bewegung sei ein Jungbrunnen, so der Beauty-Doc.

(L'essentiel/mia)