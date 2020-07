So heißt das zweite Kind von Sarah Harrison

Sie könnte nicht glücklicher sein: Fitness-Influencerin Sarah Harrison hat ihr zweites Kind gesund zur Welt gebracht. Nur kurze Zeit später teilte sie das erste Foto vom Nachwuchs und enthüllte dabei auch den Namen des Mädchens.

Unter dem Posting heißt es «Willkommen in unserer Familie, Kyla Harrison». Ihren Fans gefällt der Name gut. «Kyla Harrison. Oh mein Gott, was für ein wunderschöner Name», schwärmt etwa ein User.

Diesmal dürfte Sarah mit dem Namen auch keinem Promi ins Gehege gekommen sein. Beim ersten Kind (Mia Rose) von Sarah, gab es nämlich Zoff mit Melanie Müller. Die hatte ihrer Tochter nämlich schon Monate vorher denselben Namen gegeben.

(L'essentiel/red)