Erkennst du, welcher Superstar hier singt?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vier Jahre alt ist die gesuchte Sängerin, als sie in einer eben auf Twitter geposteten, 21 Jahre alten Privataufnahme voller Inbrunst Céline Dions «The Reason» singt. Das Video siehst du oben – errätst du schon, wer hier im Jahr 1997 sein Talent zeigte, obwohl noch ein paar schiefe Töne dabei waren?

Am Ende gibt der spätere Pop-, TV- und Social-Media-Star einen kleinen Hinweis auf seine Identität: «Spiel es von Anfang an ab, Frankie!» Damit meint das Mädchen seinen zehn Jahre älteren Halbbruder. Na, hat es schon Klick gemacht?

Hier noch ein Mitschnitt derselben Autofahrt, diesmal mit mehr vom Mami der gesuchten Person und Barbra Streisands «Tell Him». (Video: Twitter)

Nein? Okay, dann werden wir konkreter: Ihre Karriere begann die heute 25-Jährige 2008 am Broadway und wurde später mit einer Rolle in mehreren Nickelodeon-Serien bei einem jungen Publikum weltbekannt.

2013 erschien ihre erste Platte, aber schon zwei Jahre vorher kam ihre Debütsingle raus, die sie später gegenüber dem «Rolling Stone» als «direkt aus der Hölle» und «den schlimmsten Moment meines Lebens» bezeichnete.

Die Auflösung...

Damals wusste sie nicht, dass sie in ihrem jungen Leben noch weitaus schlimmere Momente erleben würde. Im Mai 2017 wurde eines ihrer Konzerte zum Ziel eines Terroranschlags und im September 2018 starb ihr Ex-Freund an den Folgen einer Überdosis.

Jetzt ist es klar, oder? Genau: Die Vierjährige mit der bereits großen Stimme ist Ariana Grande, die heute zu den größten Stars des Planeten zählt und Anfang Monat erst mit «Thank U, Next» den Youtube-Rekord für die meisten Klicks innerhalb von 24 Stunden nach dem Release gebrochen hatte.

(L'essentiel/shy)