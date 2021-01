Autobiografin lästert über Harrys Lebenswandel

Die Royal-Expertin Angela Levin, die 2018 die Prinz-Harry-Biografie «Harry: Conversations with the Prince» veröffentlichte, behauptet, dass dieser nur noch ein Schatten seines früheren Selbst ist. In The Sunday Telegraph schreibt sie, dass er sein Leben als Action-Royal weggeworfen habe, um «ein lebensfremder Weltverbesserer» zu werden.

Prinz Harry (36), der sich vor royalen Pflichten gesträubt und lieber die Nähe zum Volk im britischen Nachtleben gesucht hatte, habe seit seinem Umzug nach Kalifornien im vergangenen Jahr seine sympathische und lockere Art abgelegt.

Hier sind fünf Dinge, die die Royal-Expertin dem Bruder von Prinz William (38) ankreidet:

Er spreche nun «Kalifornisch»

Die Autorin, die ihn für die Biografie während Monaten begleitet hatte, erwähnt im Artikel, dass sie eine Veränderung in seinem Akzent bemerkt hat. Typisch kalifornische Phrasen wie «twenny twenny» und «I wanna» seien ihr im neuen Podcast «Archewell» sehr aufgefallen.

(Hier gibt es die erste veröffentlichte Folge des Podcasts zu hören.)

«Nicht mehr der Harry, den man kannte»

Im Gegensatz zu seiner Frau Herzogin Meghan (39), die in ihrer Wahlheimat Kalifornien aufblühe, sei Harry nur noch ein Schatten des Prinzen, den man einst kannte. «Von Harrys Liebe für die Verstoßenen und die ganz unten in der Gesellschaft ist nicht mehr viel zu verspüren», schreibt Levin.

Im Luxus verschanzt

Besonders enttäuscht sei die Autorin darüber, dass der Prinz und seine Familie sich während der Covid-19-Krise in ihrer Villa in Kalifornien verkrochen haben. Die Autorin führt aus: «Zuvor hat Harry den Menschen auch immer in schwierigen Situationen Hoffnung und Kraft gegeben.»

Millionen-Deals während der Krise

«In einer Zeit, in der Hunderttausende vor existenziellen Problemen stehen, hat das Paar einen Millionen-Deal nach dem anderen abgeschlossen – dies könnte als sehr unsensibel angesehen werden», bemerkte die Autorin in ihrem «The Sunday Telegraph»-Artikel.

«Er hat akzeptiert, Zweiter zu sein»

Als sehr schlimm empfindet Levin, dass sich Harry an zweiter Stelle nach Meghan eingeordnet habe: «Der Duke of Sussex, der dagegen ankämpfte, als Ersatz für Prinz William angesehen zu werden, hat nun akzeptiert, Meghan unterlegen zu sein.»

Harry (und Meghan) haben sich noch nicht zu dem Artikel und den darin enthaltenen Kritikpunkten geäußert.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)