Etappensieg im «Keinohrhasen»-​​Prozess

Sowohl der deutsche Kino-Kassenschlager «Keinohrhasen» und dessen Fortsetzung «Zweiohrkücken» stammen aus der Feder der Drehbuchautorin Anika Decker (45). Obwohl die beiden Komödien mit Til Schweiger (56) zu den erfolgreichsten deutschen Kinofilmen zählen, behauptet die Autorin, für ihre Arbeit nicht angemessen bezahlt worden zu sein.

Für sie sprangen bei «Keinohrhasen» laut FAZ angeblich nur 50.000 Euro heraus. Bei einem Einspielergebnis von rund 70 Millionen Euro für die Schriftstellerin eindeutig zu wenig. Aus diesem Grund zog sie nicht nur gegen Schweigers Produktionsfirma Barefoot Films, sondern auch gegen den Verleiher Warner Bros. vor Gericht.

Autorin gewinnt Gerichtsstreit in erster Instanz

Deckers Engagement für eine angemessene Entlohnung zahlt sich aus. Zumindest in erster Instanz, wie unter anderen Der Spiegel berichtet. Das Landgericht Berlin hat in einer ersten Etappe des Verfahrens entschieden, dass Decker Einsicht in alle Einspielergebnisse der Filme erhält. Dazu zählen auch weitere Einnahmen aus DVD-, PayTV- oder Streaming-Verkäufen.

Nach dieser ersten Entscheidung erklärt Decker gegenüber RTL: «Es ist meine feste Überzeugung, dass es, wie im Verlagswesen, auch bei der Filmauswertung nur fair ist, als Autor zu wissen, welche Erlöse erwirtschaftet wurden.» Ob sie aber tatsächlich weitere Zahlungsansprüche erheben kann, muss in einer nächsten Stufe des Verfahrens geklärt und entschieden werden. Eine Signalwirkung an die Branche hat sie aber schon erreicht.

