Kim und Kanye lassen es in L.A. schneien

Kanye West (41) und Kim Kardashian (37) ermöglichen sich mit ihrem Vermögen gerne allerlei Extravaganzen. Jüngstes Beispiel: Für die Weihnachtstage haben sie ihr Anwesen in Hidden Hills, einem Nobelort in Los Angeles, komplett beschneien lassen.

Schnee bei 20 Grad

Am 24. Dezember sind die Schneekanonen bei den Wests aufgefahren, wie Kim auf Instagram dokumentiert. Videos zeigen, dass im riesigen Garten wirklich jeder Rasenquadratzentimeter und jeder Baumwipfel mit künstlichem Weiß bedeckt worden ist. In Hidden Hills war es am Weihnachtstag rund 20 Grad warm, abends sinken die Temperaturen derzeit auf knapp 10 Grad.

Die berühmten Gäste

Die Kardashian-Wests schmissen eine richtig kitschig-dekadente Party. Unter den Gästen: Paris Hilton (37), Jennifer Lopez (49), John Legend (39), Tyler, the Creator (27). Und natürlich sämtliche Mitglieder der Familie: Mama Kris Jenner (63), Kylie (21) und Khloé (34) mit ihren Babys, aber ohne Männer, Kendall (23, ebenfalls ohne männliche Begleitung, so weit auszumachen war) und Kourtney (39), die gemeinsam mit ihrem Ex Scott Disick (35) und dessen Freundin Sofia Richie (20) feierte.

Auch drin war alles weiß: Im Haus ließen Kim und Kanye eine Iglu-Landschaft aufbauen. John Legend fungierte dort für die Gäste als Star-Unterhalter und gab ein kleines Weihnachtskonzert. Dabei durfte natürlich seine Hit-Schnulze «All of You» nicht fehlen.

Das Party-Highlight

Der Party-Kracher war aber das Schlitteln: Sogar Paris Hilton und Kanye wagten es, auf kleinen Plastik-Schlitten einen Hügel im Garten runterzurutschen.

Der Tag danach

Auch am Stephanstag nutzt die Familie das private Weiß weiterhin: Kim teilte ein Video, auf dem zu sehen – und zu hören – ist, wie sie unter viel Gekreische mit Tochter North (5) über die doch sichtlich dünner gewordene Schneedecke schlittelt.

