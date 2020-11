Chrissy Teigens Tochter schenkt totem Bruder Teddy

Vor knapp sechs Wochen haben Chrissy Teigen (34) und John Legend (41) ihren ungeborenen Sohn verloren. Am Montag teilte Chrissy mit ihren Followerinnen und Followern, dass die Asche von Jack – so der «provisorische» Name des Kindes – nun bei ihnen zu Hause ist. Im Video zeigt das Model die rührende Reaktion der vierjährigen Tochter Luna auf die Urne.

In den zwei Insta-Clips sagt die Kochbuch-Autorin, dass sie sich immer daran erinnern wolle, wie einfühlsam Luna reagierte. Und: «Aus diesem Grund will ich die Videos von Luna und unserem verstorbenen Jack mit euch teilen.»

Sie will offen trauern

Vor etwas mehr als sechs Wochen lag Chrissy wegen starker Blutungen im Krankenhaus und bekam Bluttransfusionen. Nach fünf Tagen Krankenhausaufenthalt teilte sie, ungefähr in der Hälfte ihrer Schwangerschaft, die traurige Nachricht mit: Die Blutungen konnten nicht gestoppt werden, weshalb ihr ungeborener Sohn gestorben ist.

Chrissy und John sind während ihres gesamten Trauerprozesses sehr offen. Auf Instagram erklärt das Model: «Unser Haus ist sehr offen im Umgang mit Leben, Tod, Trauer, wirklich allem.» Sie versuchten, die Dinge gut zu erklären und jede erdenkliche Frage auf eine schöne, spirituelle, aber verständliche Art und Weise zu beantworten, sagte die Autorin ihren Followerinnen und Followern.

