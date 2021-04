Blitz-​​Bikinifigur einen Monat nach der Geburt

Emily Ratajkowskis Insta-Posts sorgen für Diskussionen. Erst postete die 29-Jährige elf Tage nach der Geburt ein Foto, das ihren ultraflachen Bauch zeigt. Wenig später ein Bild von einer Date Night top gestylt mit einem Glas Martini, obwohl stillenden Müttern vom Alkoholkonsum abgeraten wird. Und jetzt posiert sie für ein Video im Mini-Bikini und zeigt ihre ganze Pracht von vorn bis hinten, von oben bis unten. Perfektion im Bewegtbild. Da kommt Irritation auf, nicht nur bei Schwangeren und Neu-Mamis.

Die Kommentare zum Video rangieren von Bewunderung von anderen Promis wie Chiara Ferragni («Mädchen, wie kannst du nach der Geburt so einen Körper haben») und Irina Shayk (Hot-Emoji) über ungläubiges Staunen («Hattest du nicht gerade ein Baby? Ich bin verwirrt!») bis hin zu unverhohlener Kritik («Wow, super Aufsteller für alle Mamis da draußen!») Tatsächlich dürften die meisten Neo-Mütter sich beim Anblick von Emilys perfektem Körper ziemlich mies fühlen. Aber ist es die Aufgabe eines Unterwäschemodels, «normalen» Frauen dabei zu helfen, sich mit ihrem neuen Körper anzufreunden?

Ja, findet Schauspielerin Claire Holt. Die Australierin kritisierte Ratajkowski auf Instagram und schrieb: «Es mag bei dir so sein, aber andere Leute fühlen sich deswegen beschissen und es ist auch nicht normal. Du bist die Ausnahme und hast Glück. Warum das also zeigen?» Mittlerweile hat die 32-Jährige ihren Post aber wieder gelöscht.

Neu-Mami Cheyenne Ochsenknecht hat im März eine kleine Tochter geboren. Auch das Model ist bereits wieder top in Form und scheut sich nicht, das ihren Insta-Fans zu zeigen. In einer Story präsentiert sie ihren flachen Bauch in einer engen Leggings. Dazu schreibt sie: «Mein Körper zwei Wochen nach der Geburt. Ohne Rückbildung und ohne Sport. Einfach gute Veranlagung». Natürlich weiß die Influencerin, dass das Video einigen sauer aufstößt. Die 20-Jährige schreibt weiter: «Will aber keiner Frau Druck machen!»

(L'essentiel/Catharina Steiner)