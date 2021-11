Yeliz Koc zeigt ihren After-​​Baby-​​Body

Sechs Wochen ist es her, seit Snow Elanie auf der Welt ist. Yeliz Koc postet seither fleissig Mama-Content auf Instagram. Nun zeigt die 28-Jährige im Rahmen einer Fragerunde ihren Post-Schwangerschafts-Bauch und ihre Dehnungsstreifen.

Bildstrecke: Yeliz Koc zeigt, wie ihr Bauch nach der Schwangerschaft aussieht

Bereits letzte Woche hat die ehemalige «Bachelor»- und «Sommerhaus der Stars»-Kandidatin über ihren After-Baby-Body gesprochen. «Ich habe noch zehn Kilo von der Schwangerschaft drauf und finde, dass meine Figur genau so aussieht wie vor der Schwangerschaft», so Yeliz in ihrer Story. Sie verriet dabei, dass sie in den neun Monaten insgesamt 23 Kilo zugenommen und dabei 80 Kilo gewogen hatte.

Kein Liebescomeback für Yeliz und Jimi

Was ihre Followerinnen und Follower zurzeit ebenfalls brennend interessiert: ihr Beziehungsstatus. So war ihr Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht in den vergangenen Wochen häufig bei Yeliz und der gemeinsamen Tochter zuhause, wie einige Insta-Storys zeigten. Außerdem schenkte der 29-jährige Schauspieler ihr zur Geburt eine Kette mit einem goldenen Schneeflockenanhänger. Anfang des Monats zeigte er sich dann mit einer Kette im selben Design.

Ob der Pärchen-Look auf ein Liebescomeback hindeutet? Wohl eher nicht. Als ein Fan sie am Montag nach ihrem Beziehungsstatus fragte, antwortete sie mit einem Zitat, das auf Deutsch übersetzt heißt: «Es ist besser single zu sein, als für selbstverständlich genommen zu werden.»

Dass die beiden anscheinend friedlich Co-Parenting betreiben, überrascht einige. Denn: Die Wochen vor der Geburt waren turbulent. Das Ex-Paar lieferte sich einen öffentlichen Trennungsstreit. Yeliz warf Jimi Blue vor, sie als Hochschwangere im Stich gelassen zu haben. Er behauptete, sie habe ihn emotional erpresst und Teller nach ihm geschmissen.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)