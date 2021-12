«Werde versuchen, die Königin zu ermorden»

Großer Schreck für die britischen Royals an Weihnachten: Am Samstag hat die Polizei auf dem Gelände von Schloss Windsor einen bewaffneten Eindringling festgenommen. Der 19-Jährige habe sich Zugang zur Residenz von Queen Elizabeth verschafft; Ihm sei es nicht gelungen, irgendein Gebäude auf dem Schlossgelände zu betreten. Das teilten die Beamten der Zeitung «The Sun» mit.

Die Monarchin, die normalerweise die Feiertage auf ihrem Landsitz Sandringham im Osten Englands verbringt, war in diesem Jahr coronabedingt auf Schloss Windsor geblieben. In Gefahr sei die 95-Jährige aber nie gewesen, doch der Vorfall hätte dramatische Folgen nehmen können.

Massaker von Amritsar als Motiv

Laut der britischen Zeitung hatte der Einbrecher nämlich nicht nur eine Waffe dabei, er hatte vorab in einem Video auch angekündigt, was er hinter den Palastmauern eigentlich vorhatte – nämlich die Ermordung von Queen Elizabeth. In der Aufnahme, die er einem Freund zuschickte, verkündete er mit einer Armbrust in der Hand: «Es tut mir leid, was ich getan habe und was ich tun werde. Ich werde versuchen, Elizabeth, die Königin zu ermorden.»

Als Motiv hat der Mann nicht nur Rache für Diskriminierung und Rassismus genannt, sondern auch ein historisches Ereignis: das Massaker von Amritsar 1919. Damals hatten britische Truppen in der indischen Stadt Amritsar das Feuer auf Demonstranten eröffnet, Hunderte wurden getötet. Indien war früher eine britische Kolonie. «Dies ist Rache für diejenigen, die 1919 beim Massaker von Jallianwala Bagh ums Leben gekommen sind», stellte er mit verzerrter Stimme klar.

Trotz Gefahr gab es Familienbesuch

Die britische Polizei teilte mit, sie prüfe den Clip, den die Zeitung «The Sun» am Montag veröffentlichte. Der Buckingham-Palast wollte sich nicht zu dem Vorfall äußern.

Trotz des Ereignisses besuchten Thronfolger Prinz Charles (73) und seine Gattin Herzogin Camilla (74) sowie der jüngste Queen-Sohn Prinz Edward (57) mit seiner Ehefrau Sophie (56) und den beiden gemeinsamen Kindern am ersten Weihnachtsfeiertag einen Gottesdienst auf dem Gelände der Residenz.

(L'essentiel/Katrin Ofner/DPA)