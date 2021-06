Thomalla und Karius «sind getrennte Leute»

Bereits vor einigen Monaten deutete Sophia Thomalla an, dass es mit ihrem Partner Loris Karius nicht so gut läuft. Im Lockdown hätten sie sich einige Mal gestritten, erzählte sie zuletzt in einem Interview mit« RTL». «Im Endeffekt ist es, glaube ich, für jeden einfach eine harte Zeit, wenn man die ganze Zeit so aufeinander gluckst», meinte Thomalla damals. Dann wurde er noch mit einer unbekannte Brünette knutschend auf Mykonos gesichtet worden sein.

Auf Insta bestätigte er die Liebesgerüchte: «Gestern wurden Sophia und mir Fotos aus meinem Urlaub zugespielt, die mich mit einer anderen Frau zeigen. Es ist leider wahr, dass wir uns schon länger auseinander gelebt haben.» Er möchte sich dafür entschuldigen.

Thomalla bestätigte nun die Trennung gegenüber «Bild»: "Dazu gibt es nur eines zu sagen: Wir sind getrennte Leute! Er kann ab jetzt machen, was er möchte." Thomalla war vor zwei Jahren für Karius nach Istanbul gezogen. Seit einiger Zeit wohnen sie wieder in Deutschland.

(L'essentiel)