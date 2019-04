Liegt Herzogin Meghan bereits in den Wehen?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Geburt von Baby Sussex rückt immer näher. Laut offiziellem Termin soll Herzogin Meghan Ende April ihr erstes Kind zur Welt bringen. Nun gibt es allerdings einen verdächtigen Hinweis, dass die 37-Jährige frühzeitig gebären könnte.

Der Make-up-Artist Daniel Martin ist nämlich nach London gereist, wie er auf Instagram mit Schnappschüssen aus der britischen Hauptstadt zeigt. Martin zählt zu den besten Freunden von Meghan, war bei ihrer Baby-Party in New York anwesend und soll sogar Pate ihres Kindes werden.

Erstes Foto von Baby Sussex kommt auf Instagram

Wegen seiner Ankunft in Großbritannien spekuliert «Radar Online» nun, dass die Frau von Prinz Harry (34) bereits in den Wehen liege. Meghan werde ihr Kind in einer Privatklinik zur Welt bringen, schreibt das Promi-Portal. Und es soll keinen öffentlichen Fototermin vor der Presse geben.

Stattdessen wird das Royal-Paar sein Kind auf seiner neuen Instagram-Seite @SussexRoyal präsentieren – und dafür soll Daniel Martin die Herzogin nach der Geburt stylen. «Er wird Meghan für das erste Baby-Bild schön machen», erzählt ein Insider gegenüber «Radar Online».

Sightseeing statt Kreisssaal

Gegen eine unmittelbar bevorstehende Geburt sprechen aber zwei Dinge: Zum einen nahm der werdende Papi, Prinz Harry, am Donnerstag noch offizielle Termine in London war. Zum anderen zeigte sich Daniel Martin am Mittwoch noch ganz gemütlich bei einer Sightseeing-Tour durch London und einem Termin im Beauty-Salon.

(L'essentiel/kao)