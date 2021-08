Wird Prinz Andrew jetzt an die USA ausgeliefert?

Einst war er der Lieblingssohn von Queen Elizabeth (95), nun könnte er das britische Königshaus in eine der wohl verheerendsten Krisen stürzen. Am Montag wurde bekannt, dass Virginia Giuffre beim Bundesgericht in Manhattan Klage gegen Prinz Andrew eingereicht hat. Ihr Vorwurf: Sie sei als 17-Jährige vom verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein Andrew zugeführt und von diesem sexuell missbraucht worden.

Doch was genau bedeutet die Klage für den Prinzen, der seit Bekanntwerden der Verbindung und der Anschuldigungen alle Vorwürfe vehement abstreitet? Und welche Folgen hat es für das Königshaus?

Muss Prinz Andrew vor Gericht erscheinen?

Der zweitälteste Sohn der britischen Monarchin wird insbesondere über sein Sexualleben Auskunft geben müssen, weshalb Andrew dazu gezwungen sein wird, alle privaten Nachrichten offenzulegen, die seine Beziehung zu Epstein und Giuffre zeigen. «Das könnte verheerend für Andrew sein. Wenn er sich dafür entscheidet, dagegen anzukämpfen und zur Aussage gezwungen wird, könnten diese Aussagen an die Öffentlichkeit gelangen», so der Insider gegenüber der «Sun».

Allerdings könnte der Royal die Klage auch ignorieren, wobei das Gericht den Prozess laut Giuffres Anwalt David Boise ohne ihn führen und ein Versäumnisurteil aussprechen könnte. Bei solch einem Urteil müsse der Beklagte allerdings sofort den Forderungen des Gerichts nachkommen. «Wenn er es ignoriert, könnte er in Abwesenheit schuldig gesprochen werden, was eine Katastrophe für die Öffentlichkeitsarbeit des Palastes wäre», erklärt die Quelle weiter. Verzögern könnte Andrew den Prozess, indem er einen Einspruch einlegt. Spätestens dann müsste er sich aber dazu äußern. Oder er strebt einen Vergleich an. Prinz Andrew dürfte aber nie wieder einen Fuß in die USA setzen, aus Angst, vor Gericht gezerrt zu werden.

Droht Prinz Andrew eine Auslieferung in die USA?

Im Juni 2020 sagte Justizminister William Barr laut «Daily Mail», dass keine Auslieferung von Andrew in die USA angestrebt wird. «Ich denke, es gehe nur darum, dass er einige Beweise vorlegt», so Barr. Und auch mit der nun eingebrachten Klage stellt sich die Frage der Auslieferung möglicherweise nicht, da das Verfahren gegen Andrew ein zivilrechtliches Verfahren ist und keine Strafanzeige von Staatsanwälten. Der von George W. Bush eingebrachte Auslieferungsvertrag von 2003 gilt laut der britischen Zeitung nur für Verbrechen, die per Definition kriminell sind.

Wenn die USA von Großbritannien verlangt, ihn auszuliefern, muss ein Richter in Großbritannien entscheiden, ob ein Haftbefehl gegen den Prinzen ausgestellt wird. Jeder Versuch, Andrew zu einer Anklage in den USA zu zwingen, wäre allerdings sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für Großbritannien ein diplomatischer Albtraum. Und ganz so einfach ist dann eine Auslieferung aufgrund der britischen Gesetze in Bezug auf die Königsfamilie ebenfalls nicht.

Kann Prinz Andrew überhaupt in die USA ausgeliefert werden?

Nach englischem Recht ist die Königin selbst strafrechtlich nicht haftbar. Die diplomatische Immunität der Monarchin erstreckt sich allerdings nicht auf ihre Kinder. Somit könnten die US-Bundesanwälte, wenn die Beweise dies rechtfertigen, theoretisch eine Auslieferung des Prinzen für ein Gerichtsverfahren in den Vereinigten Staaten veranlassen – unter erschwerten Bedingungen. Dem «Avenue Magazine» zufolge können nach dem Crown Proceedings Act von 1947 Mitglieder der königlichen Familie nicht in Anwesenheit des Souveräns oder in beziehungsweise in der Nähe einer offiziellen königlichen Residenz festgenommen werden – unabhängig davon, ob die Königin anwesend ist oder nicht.

Dazu gehören der Buckingham- und der Kensington-Palast in London sowie das Schloss Windsor, in dessen weitläufigem Windsor Great Park Prinz Andrew in der Royal Lodge wohnt. Also selbst wenn ein Auslieferungsverfahren gegen Prinz Andrew eingeleitet wird, könnte er die Festnahme rechtmäßig vermeiden, indem er einfach auf seinem Anwesen bleibt.

Wird sich der Buckingham-Palast dazu äußern?

2015 kamen die sexuellen Missbrauchsvorwürfe gegen Prinz Andrew erstmals auf. Damals gab der Buckingham-Palast drei immer nachdrücklichere Erklärungen für Andrew ab, in denen er bestritt, Sex mit einem minderjährigen Mädchen gehabt zu haben. Andrew selbst bestritt den Vorwurf öffentlich während einer Rede bei einem Empfangs im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos. «Ich will einfach wiederholen und erneut bestätigen, was der Buckingham-Palast bereits an meiner Stelle erklärt hat», sagte der Sohn von Queen Elizabeth.

Zur aktuellen Klage hat sich der britische Hof noch nicht geäußert. Vermutlich versucht man hinter den Palastmauern gerade ein noch größeres PR-Debakel zu verhindern und bereitet ein Statement vor. Die Queen selbst befindet sich derzeit in den zweimonatigen Sommerferien auf Schloss Balmoral. Wie der «Daily Express» unter Berufung auf namentlich nicht genannten Quellen berichtet, lud die Königin in diesem Jahr eigentlich ihren Sohn und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (61) nach Schottland ein. Fraglich ist jedoch, ob Andrew und Fergie diese Reise nach Bekanntwerden der Klage tatsächlich antreten.

Welche Folgen hat die Klage für Andrew?

Seine Verstrickungen in dem Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben Prinz Andrew zahlreiche prestigeträchtige Ämter gekostet. Unter großem Druck der Öffentlichkeit hat er bereits vergangenes Jahr seinen vorläufigen Rücktritt von den Aufgaben als Mitglied der britischen Königsfamilie bekanntgeben. Von rund 150 kontaktierten Wohltätigkeitsorganisationen, bei denen der Royal zuletzt involviert war, hatten sich 50 laut dem «Telegraph» von dem 61-Jährigen damals abgewandt. Der temporäre Rücktritt dürfte sich nach der Klage von Virginia Giuffre in einen dauerhaften umwandeln.

Welche Folgen hat die Klage für das Königshaus?

Das House of Windsor steht momentan auf wackligem Fundament. Noch nie wurde ein hochrangiges Mitglied der britischen Königsfamilie wegen sexuellem Missbrauchs verklagt. Obwohl für Prinz Andrew die Unschuldsvermutung gilt, gibt es wohl kein Szenario, wie der Palast in diesem Fall unversehrt herauskommt. Die Queen selbst machte laut News.com.au in den vergangenen zwei Jahren sogar den Fehler, sich an der Seite von Andrew in der Öffentlichkeit zu zeigen.

So zeigte sie sich im August 2019 mit ihrem Sohn, als sie gemeinsam zu einem Gottesdienst fuhren. Ein PR-Debakel für den britischen Hof. Und die öffentliche Wut steigt aufgrund der anhaltenden wortkargen Haltung der Royals weiter an.

(L'essentiel/Katrin Ofner)