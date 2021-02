Rapper Kardone (34) in Wohnung erschossen

Die Leiche des 34-jährigen Rapper Martell Derouen, Künstlername Kardone, wurde am Dienstag mit Schusswunden in seinem Appartement in La Cantera Parkway, im US-Bundesstaat Texas aufgefunden. Ein Anrufer hatte der Polizei gemeldet, dass er seit mehreren Tagen nichts mehr von Derouen gehört hatte. Die Beamten verschafften sich daraufhin Zugang zum Appartement des Rappers, der laut lokalen Medien ein Cousin von Pop-Ikone Beyoncé ist. Derouen war bei «The Orchard» einem Label von Sony Music unter Vertrag und galt als aufstrebender Musiker.

Die 21-jährige Sasha Skare, die in der lokalen Musikszene tätig ist, gilt als Tatverdächtige, wie «San Antonio Express-News» unter Berufung auf Polizeiquellen schreibt. Sie hatte im vergangen April eine Single von Kardone veröffentlicht. Skare war bereits einmal wegen schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe angeklagt. Zur Anklage kam es, nachdem 2019 ein Mann erschossen und ein weiterer schwer verletzt wurden.

In den sozialen Medien trauern Angehörige und Freunde um den verstorbenen 34-Jährigen. «Er war eine fürsorgliche und liebevolle Person, die gern anderen Menschen half», schreibt etwa seine Frau Joja. «Es gibt keine Möglichkeit, ihn zu ersetzen, aber bitte helft uns, diese Frau zu finden», sagt sie in Bezug auf die Tatverdächtige. «Sie ist gefährlich und ich glaube, sie wird wieder töten.»

(L'essentiel/Katja Fässler)