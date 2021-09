Was Wendler und Laura jetzt vorhaben

Er hat Schulden in Millionen-Höhe, in Deutschland liegt sogar ein Haftbefehl gegen Michael Wendler vor: Doch bisher wollte der Schlagersänger nichts davon wissen. Er genoss weiterhin sein Luxus-Leben mit seiner Gattin Laura in Cape Coral (Florida).

Wo werden Laura und ihr Wendler wohnen?

Bis jetzt. Denn nun steht seine Villa zum Verkauf. Insgesamt 899.000 Dollar will er für das Haus haben. Doch was ist der Plan danach? Die «Bild»-Zeitung vermutet, dass er mit seiner Laura nach Brasilien (Südamerika) flüchten will. Die strafrechtlichen Ermittlungen in Deutschland könnten nämlich dazu führen, dass der 49-Jährige in den USA die Aufenthaltserlaubnis verliert. In Brasilien hätte er das Problem nicht. Denn das Land hat kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland.

«Jetzt zählt jede Minute»

Wendlers Gläubiger sind empört. «Ich werde dies über meinen US-Anwalt in die Wege leiten und kann es auch allen anderen Gläubigern in Deutschland raten. Jetzt zählt jede Minute», meinte ein Gläubiger gegenüber dem Blatt. Wendlers Nachbarn berichteten zudem, dass ihnen schon länger aufgefallen sei, dass der Sänger das Haus kaum verlassen habe.

(L'essentiel/red)