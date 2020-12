Diesen Promi-​​News konnte 2020 keiner widerstehen

Viele geben es nicht gerne zu, aber manchmal ist Promi-Gossip einfach unterhaltsamer, als die seriösen Politik-Nachrichten über Bettel, Johnson, Trump & Co. Das bestätigen auch unsere Aufrufzahlen, denn unsere Top-People-Story schaffte es trotz nicht abebbenden Corona-Meldungen sogar in unsere Jahres-Top-Fünf.

Platz 1: Sylvie verbringt verschmuste Flitterwochen

Zugegeben, so ganz verstanden haben wir den Hype um das Ja-Wort der deutschen TV-Moderatorin Sylvie Meis (42) und des italienischen Künstlers Niclas Castello (42) nicht, aber keine Promi-Story wurde 2020 so oft aufgerufen, wie die Insta-Einblicke in ihre Flitterwochen.

Platz 2: Wendlers Dick Pic sorgt auf Twitter für Erregung

Kaum zu glauben, aber gegen die geballte Hochzeits-Power von Sylvie Meis konnte nicht mal der gefühlt allgegenwärtige Wendler ankommen. Erstaunlicherweise «erregte» aber nicht seine Corona-Leugner-Erleuchtung die meiste Aufmerksamkeit, sondern bereits Mitte Januar ein angebliches Dick-Pic des Schlagersängers. Das wahre Highlight war natürlich nicht das beste Stück des Wendlers, sondern die Reaktionen im Netz.

Meine menschliche Neugierde hat dafür gesorgt, dass gerade absolut alles in mir gestorben ist. #Wendler pic.twitter.com/a9pwaTKhiJ — мαℓтє נσя∂αη™ (@MalteJordan) January 16, 2020

Platz 3: So sieht «Zombie-​​Angelina» wirklich aus

Die iranische «Zombie Angelina Jolie» sorgte auch in letzter Zeit immer wieder für Schlagzeilen, aber mit ihrer Coronavirus-Infektion während ihrer Haftstrafe im Iran, bewegte sie die L'essentiel-Leser am meisten. Mittlerweile ist die 19-Jährige wieder gesund und auf freiem Fuß.

Platz 4: Daniel Küblböck wird bald für tot erklärt

Ohne Happy-End geht die Geschichte um den im September 2018 vom Kreuzfahrtschiff Aida Luna über Bord gegangenen «DSDS»-Star Daniel Küblböck weiter, der einer Meldung der Passauer Neuen Presse zufolge bereits im vergangenen September diesen Jahres für tot erklärt hätte werden können. Tatsächlich ist dies bis heute nicht passiert. Der Verbleib des deutschen Sängers bleibt weiterhin ungewiss.

Daniel Küblböck war im September 2018 bei einer Kreuzfahrt über Bord gegangen. (Archivbild) (Bild: KEYSTONE)

Platz 5: Prinzessin Stéphanie zeigt ihren Babybauch

Erfreulichere Nachrichten gab es vom Großherzoglichen Hof, wo Prinzessin Stéphanie sich beim Neujahrsempfang stolz mit Babybauch präsentierte. Prinz Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume von Luxemburg kam schließlich am 10. Mai diesen Jahres auf die Welt und sorgt seit dem immer wieder für frischen News-Wind beim Großherzoglichen Hof.

Wir freuen uns derweil auf zahlreiche unterhaltsame Promi-Geschichten im kommenden Jahr und sind gespannt, wer es 2021 in unsere Top 5 schafft.

Was sind eure Promi-Highlights dieses Jahr gewesen?

(dm/L'essentiel)