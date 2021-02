US-​​Bootsfirma verklagt die Geissens

Robert und Carmen Geiss haben Ärger mit einer Bootsfirma. Das Paar soll Reparaturkosten an ihrem Speedboot «Donzi – Roberto Geissini» in Höhe von rund 22.800 Euro nicht bezahlt haben, wie die Bild berichtet. Der Bootshändler wirft den beiden nun Vertragsbruch vor. Laut dem Blatt wurden sogar die US-Behörden alarmiert: Eine Arrestanordnung soll gegen das Boot ausgestellt worden sein.

«Die Kläger reichten einen Antrag ein, dass die US Marshals das Boot einziehen. Am 20. Januar gab die Richterin dem statt und am 25. Januar beschlagnahmten die US Marshals das Boot gemäß der gerichtlichen Anordnung», habe ein Gerichtssprecher der Bild erklärt:.

So reagieren die Geissens

Und was meinen die Geissens dazu? «Wir hatten vorletztes Jahr Dreharbeiten in Miami geplant, hatten 'Fast Boats', von denen das Boot gekauft war, beauftragt die 'Donzi' zu reparieren. 'Fast Boats' hatte eine Anzahlung von 50 Prozent auf ihre Rechnung erhalten, konnte dann aber nicht mehr rechtzeitig die Reparaturen fertigstellen, die Dreharbeiten verzögerten sich. Herr Geiss beschloss, das Boot aus der Werkstatt zu nehmen und woanders reparieren zu lassen», heißt es in einer Stellungnahme von Geiss-TV.

Die Klage bereite dem Paar keine Sorgen: «Dass Marine Laywer aus Ford Lauderdale das Boot unter Arrest gestellt haben, beruhigt uns, da wir nun unsere Mängelanzeige und Schäden vor einem Gericht in Florida geltend machen können.»

(L'essentiel/red)