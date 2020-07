Kim Kardashian nimmt Kanye West in Schutz

Erst schockierte Kanye West mit wirren Aussagen bei seiner Wahlkampfrede, dann teilte er auf Twitter gegen seine Frau und seine Schwiegermutter aus. Kim Kardashian ist seitdem am Boden zerstört. Gleichzeitig macht sie sich große Sorgen um den Rapper.

In einer Instagram-Story meldete sie sich nun zu Wort. Sie erklärt, dass Kanye gerade eine manische Episode hat: «Wie die meisten von euch wissen, hat Kanye eine bipolare Störung. Jeder, der das hat oder dessen Liebster das hat, weiß, wie schwierig und schmerzhaft das zu verstehen ist.» Bis jetzt habe sie noch nie darüber öffentlich gesprochen, wie sich das auf ihre Familie auswirke, da sie ihre Kinder und Kanyes Recht auf Privatsphäre schützen wolle. Jetzt wolle sie aber ihr Schweigen brechen.

«Die Familie ist machtlos»

«Diejenigen, die mit einer mentalen Erkrankung zu tun hatten, wissen, dass die Familie machtlos ist. Außer es handelt sich um jemanden, der minderjährig ist. Leute, die ahnungslos sind oder diese Erfahrung nicht gemacht haben, urteilen schnell», schreibt sie weiter. Sie verstehe natürlich, dass Kanye kritisiert werde, da er eine Person der Öffentlichkeit ist und sein schnelles Handeln manchmal sehr starke Meinungen oder Emotionen hervorruft. «Er ist brilliant, aber eine komplizierte Person», so Kim. Weiter bittet sie die Medien und die Öffentlichkeit um Mitgefühl, «damit wir es schaffen, das zu überwinden». Am Ende des Postings bedankt sie sich bei all jenen, die dafür Verständnis zeigen und sich um Kanye Sorgen machen.

Bei Kanye wurde 2018 das erste Mal offiziell eine bipolare Störung diagnostiziert. In einer Show mit David Letterman erklärte er einst, wie es ist, eine manische Episode zu haben: «Wenn du in diesem Stadium bist, bist du hyper-paranoid wegen allem.»

(L'essentiel/red)