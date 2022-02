«Ich nehme hier wirklich alles mit, ich lasse nichts aus», beginnt Lola Weippert, die sich gerade in Südafrika befindet, in ihrer Instagram-Story zu erzählen. Donnerstagnacht habe sie plötzlich «extreme Schmerzen» bekommen und eine gebrochene Rippe vermutet.

Weippert machte sich umgehend auf den Weg ins Krankenhaus, wo sie dann die schockierende Nachricht bekam. «Ich habe Blut in der Niere», erzählt sie. Die Ärzte beschlossen Lola erstmal in der Klinik zu behalten. Die 25-Jährige litt unter Schüttelfrost, Magenkrämpfen, Hitzeattacken, Übelkeit und Kopfschmerzen. «Die haben mich erst mal an den Tropf gehängt». Drei Kilo habe sie in drei Tagen abgenommen. Nach einigen Tests stellte sich heraus, «dass ich mir eine richtig schöne Infektion eingefangen habe».

Autounfall und Handy geklaut

Zum Glück gebe es Medikamente dagegen, beruhigt Lola ihre Fans. Sie müsse unter anderem Antibiotika nehmen. «Ich greife ungern zu Antibiotikum, aber das ist im Moment die einzige Lösung, damit ich die letzten 1,5 Wochen noch genießen kann», erzählt sie weiter.

Lola hatte in ihrem Urlaub in Südafrika sehr viel Pech. «Uns wurde ins Auto reingefahren, mir wurde das Handy geklaut, unser Villa-Betrug, jetzt die Infektion mit Krankenhausbesuch.» Inzwischen geht es Lola besser. Sie durfte auch das Krankenhaus verlassen.

(L'essentiel/red)