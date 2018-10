Bande erbeutet bei Promis in Hollywood Millionen

Zehn Jahre sind vergangen, seit jugendliche Einbrecher in Hollywood Diebesgut im Wert von über drei Millionen Dollar aus Villen von Stars wie Paris Hilton (37) und Lindsay Lohan (32) erbeuteten. Der spektakuläre Fall wurde unter dem Titel «The Bling Ring» verfilmt – und scheint nun Vorbild für eine weitere Serie von Einbrüchen geworden zu sein.

Mitte Woche gab die Polizei von Los Angeles bekannt, dass vier Personen verhaftet wurden, die in Verdacht stehen, in den vergangenen Monaten unter anderem bei Rihanna (30) eingebrochen zu sein. Weitere Opfer sind «Schauspieler, Produzenten, Musiker und Spitzensportler in Los Angeles», so Officer Lillian L. Carranza während der Pressekonferenz.

Genaue Summe unbekannt

Die mutmaßlichen Täter – zwei 19-Jährige, ein 18-Jähriger und die 34-jährige Mutter einer der drei Teenager – haben in den vergangenen Monaten Schmuck, Uhren, Bargeld, Designer-Handtaschen und eine Waffe gestohlen.

Erst kürzlich wurden die Verdächtigen von einer Überwachungskamera einer Villa gefilmt. (Quelle: Youtube)

Wie viel die gestohlenen Waren insgesamt wert sind, bleibt vorerst jedoch noch unklar. «Ich kann den genauen Wert zurzeit gar nicht abschätzen. Es handelt sich um mehrere Millionen», sagt Carranza. Erst die laufenden Ermittlungen würden zeigen, wie groß das Ausmaß der Einbrüche sei.

Matt Damon auf dem Radar

Informationen über ihre Opfer haben die Verdächtigen via Social Media erhalten. Carranza erklärt: «Anhand von öffentlichen Posts und Tournee-Daten wussten die mutmaßlichen Täter, wann sich die Prominenten nicht in ihren Häusern aufhalten würden.»

Wären die Personen nicht verhaftet worden, hätte es womöglich weitere Einbrüche gegeben. An einem der Tatorte wurde eine Liste gefunden, auf der potenzielle Opfer aufgelistet sind: Unter anderem die Schauspieler Matt Damon, Viola Davis und Basketball-Profi LeBron James.

(L'essentiel/anh)