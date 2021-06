Cannabis-​​Business zieht immer mehr Stars an

Das 2018 gegründete Berliner Cannabis-Start-up Sanity Group sicherte sich in einer erneuten Finanzierungsrunde 35 Millionen Euro. Nach Informationen der «Bild» und der «Süddeutsche Zeitung» haben in der Vergangenheit bereits prominente Namen wie Model Stefanie Giesinger (24) und Klaas Heufer-Umlauf (37) auch die Fußball-Weltmeister Mario Götze (29) und André Schürrle (30) sowie Pop-Star Will.i.am (46) in das Unternehmen investiert.

Laut «Bild» soll nun Musiker und Youtuber Fynn Kliemann neu an Bord sein. Der 33-Jährige baut laut der deutschen Zeitung selbst Cannabis an, das dann zur Verarbeitung von CBD-Produkten des Berliner Start-ups genutzt werden soll.

In was investieren die deutschen Promis da?

Mit der 35-Millionen-Finanzspritze hat die Sanity Group, ein Start-up, das unter anderem im medizinischen Bereich Marihuana-Blüten aus dem Ausland an Apotheken weiterverkauft und Lifestyle-Produkte wie Öle und Kosmetika vertreibt, offenbar einen eigenen Rekord überboten. Schon im Februar vergangenen Jahres habe das Berliner Start-up in einer Finanzierungsrunde mit 20 Millionen Euro so viel Venture-Kapital eingeholt wie nach eigenen Angaben nie zuvor ein europäisches Cannabis-Unternehmen, schreibt die «Süddeutsche Zeitung.»

Seit März 2017 ist Cannabis, dessen Inhaltstoff CBD eine angstlösenden und entzündunghemmende Wirkung zugeschrieben wird, in Deutschland zu Therapienzwecken erlaubt und wird von der Krankenkasse übernommen. Außerhalb der medizinischen Anwendung ist der Konsum von Cannabis aber weiterhin verboten.

Die Musikbranche und Hollywood ist heiß auf Cannabis

Dass so viele Promis im obigen Business mitmischen, mag daran liegen, dass der Cannabis-Markt zu den größten Wachstumsmärkten weltweit zählt. Und so sind Model Stefanie Giesinger, TV-Star Klaas Heufer-Umlauf, Fußballstar Mario Götze und Youtuber Fynn Kliemann nicht die einzigen klingenden Namen, die davon profitieren wollen: Nebst dem alten Cannabis-Biz-Hasen Snoop Dogg (49) hat zuletzt Justin-Bieber- und Ariana-Grande-Manager Scooter Braun (39) ein Cannabis-Unternehmen gegründet.

US-Model und Schauspielerin Bella Thorne besitzt seit 2019 mit «Forbidden Flowers» ebenfalls eine Cannabis-Firma. Gegenüber der «BBC» schwärmte die 23-Jährige von einem lukrativen Corona-Geschäftsjahr. Auch Schauspielerin und Wellness-Guru Gwyneth Paltrow (48), Fußball-Legende David Beckham (46) oder Popstar Miley Cyrus (28) haben bereits ins Business investiert, das im Jahr 2020 allein in den USA ein Wachstum von 20 Prozent verzeichnete.

