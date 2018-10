Bibi zeigt ihren Sohn erstmals auf Instagram

Artikel per Mail weiterempfehlen

«...aus dem Bauch direkt ins Herz. Dieses kleine Wesen macht mein Leben einfach perfekt», schreibt die 25-Jährige zu einem Bild, das sie gemeinsam mit dem kleinen Jungen auf einer Couch zeigt. «Es gibt Momente im Leben, die kann man nicht in Worte fassen, nur fühlen».

Erst vor wenigen Tagen haben sie und Ehemann Julian in einem YouTube-Video die bangen Stunden der Geburt erzählt. Zwölf Stunden hatte Bibi in den Wehen gelegen, ehe man sich dazu entschlossen hat, das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt zu holen.

