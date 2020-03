Trump will Harry und Meghan zur Kasse bitten

Am Freitag wurde bekannt, dass Harry und Meghan mit Sohn Archie von Vancouver Island nach Los Angeles gezogen sind. «Harry und Meghan haben Kanada den Rücken gekehrt. Die Grenzen wurden geschlossen, die Flüge gestrichen. Sie mussten sofort gehen», sagte ein Royal-Insider der britischen «Sun». Auch in Los Angeles wurde vor einigen Tagen die Ausgangssperre verhängt.

Mit dem Umzug wollen Harry und Meghan Steuern sparen, so ein Insider. In Kalifornien hätten sie zudem große Unterstützung: Ihr persönliches Agenten- und PR-Team ist dort sesshaft. Und Meghans Mutter Doria Ragland (63) lebt ebenfalls in Los Angeles.

Dass die USA jedoch für den Schutz der kleinen Familie aufkommen soll, das will Präsident Donald Trump verhindern. In einem Tweet schreibt er, dass er ein großer Freund und Bewunderer der Queen und Großbritannien sei. Die USA werde aber nicht für ihre Sicherheit bezahlen. «Sie müssen zahlen!», so Trump.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

Laut einem Royal-Insider muss die USA auch nicht zahlen. Da sie ihre Titel abgegeben haben, stehe das Land nicht mehr in der Pflicht, sagt er zur «Dailymail». Wollten sie dennoch bewaffnete Beamte zu ihrem Schutz um sich haben, müsste das Trump genehmigen.

(L'essentiel/vro)