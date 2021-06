Pietro Lombardis Ex heizt Liebesgerüchte an

Das On-Off-Pärchen Pietro Lombardi (29) und Laura Maria Rypa (25) haben diese Woche für Gerüchte über ein Liebescomeback gesorgt. Der Sänger und die Influencerin wurden Montagnachmittag am Flughafen in Düsseldorf zusammen fotografiert. Später wurde klar: Die beiden machen gemeinsam Ferien in Kreta, Griechenland. Was das für ihren Beziehungsstatus bedeutet, war bislang unklar. Nun äußert sich Laura Maria jedoch auf Instagram – und lässt ordentlich Dampf ab.

«Ich bin etwas genervt, weil ich im Urlaub überhaupt keine Privatsphäre habe», so der Instagram-Star mit über einer halben Million Followerinnen und Follower in ihrer Story. An diejenigen, die heimlich Fotos von ihr und Pietro geknipst haben, macht sie eine klare Ansage: «Ihr solltet euch schämen!»

«Sind zurzeit nicht zusammen»

Aufgeregt ist Laura Maria wohl insbesondere deshalb, weil sie nach Veröffentlichung dieser Schnappschüsse zahlreiche negative Kommentaren bekommen hat, wie sie erzählt. Was ihr darin vorgeworfen wird, führt sie nicht genau aus. In der Vergangenheit haben ihr Fans von Pietro jedoch vorgeworfen, die Bekanntheit des Sängers zum eigenen Vorteil auszunutzen.

Sie äußere sich nun nur zu den Spekulationen, «weil ich ja eh keine Privatsphäre habe» und stellt klar: «Ja, Pietro und ich sind zusammen im Urlaub mit noch ein paar anderen Leuten.» Außerdem beantwortet sie die Frage, die Fans gerade brennend interessiert: «Wird sind zurzeit nicht zusammen, genießen aber die gemeinsame Zeit, ja das stimmt.»

Sie ist verreist, um Tieren zu helfen

Jedoch sei sie hauptsächlich nach Griechenland gereist, «um Tieren zu helfen». Heißt: Sie kuschelt dort mit ehemaligen Straßenhunden und macht dabei ganz Influencer-like Werbung für die Tierschutzorganisation Sitia Animal Rescue, die Tiere von den Straßen rettet und ihnen ein neues Zuhause gibt.

«So viele tolle Tiere suchen nach einem Zuhause. Bitte schaut nicht weg», schreibt Laura Maria in einem Beitrag dazu. Heute reist sie, und demzufolge wohl auch Pietro, bereits wieder zurück nach Deutschland.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)