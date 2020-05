Khloé Kardashian verblüfft das Internet

Es ist kein Geheimnis, dass die Kardashian-Jenners in den Disziplinen «Make-up», «Kamerawinkel» und «Photoshop» trotz einzelnen Ausrutschern absolute Meisterinnen ihres Fachs sind. Trotzdem schaffen sie es in regelmäßigen Abständen, der Öffentlichkeit mit ihren Looks ein kollektives «Holy shit, wtf?» zu entlocken.

Öfters als ihren (Halb-)Schwestern gelingt dies Khloé Kardashian (35) – zuletzt am Wochenende mit diesem Post:

Zum Vergleich hier ein Foto des Reality-Stars zusammen mit Töchterchen True (2) Ende April:

In den rund 90.000 (!) Kommentaren überbieten sich andere Social-Media-Stars mit Komplimenten zum Look der Amerikanerin. «Normale» Userinnen und User hingegen finden praktisch unisono, dass an den neuen Bildern stark herumgedoktert wurde.

Meme-Creator schöpfen aus dem Vollen

Solche Behauptungen sind beim Thema Kardashians nichts Neues und darum auch nicht speziell spannend. Die Memes zu Khloés Fotos aber sind es. Und die wollen wir dir auf keinen Fall vorenthalten, viel Spaß:

«Wie Khloé shoppen geht, wenn sie keine Lust auf ihren aktuellen Look mehr hat.»

«Ich kenne mich bei dieser Familie ja nicht so aus, aber wann wurde die Rolle der Khloé Kardashian neu besetzt?»

«Khloé Kardashian sieht jedes Jahr wie ein anderer Mensch aus.»

«Khloé Kardashian könnte die größte Bankräuberin oder Geheimagentin aller Zeiten sein, weil sie schon etwa sieben verschiedene Menschen war.»

«Ich habe gerade einen Blick in Khloé Kardashians Schrank geworfen.» («Game of Thrones»-Referenz, anyone?)

«Ich hoffe, Khloé Kardashian hat auf ihrem Telefon FaceID nicht aktiviert.» (Weils sonst schwierig werden könnte mit dem Entsperren, gecheckt? Wollten nur sichergehen.)

«Ich brauche den Kontakt zu Khloé Kardashians Schönheitschirurgen und ihre Make-up-Skills.»

«Ich hoffe, bei Khloé Kardashians Kopftransplantation ist alles gut gegangen.»

«Ich werde meinen Kindern sagen, dass das hier Khloé Kardashian war.»

(L'essentiel)