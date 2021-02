Oli Pocher macht Witze über Heidi Klums Beziehung

Nach Anne Wünsche, Sarah Harrison und RAF Camora hat es Oliver Pocher auf Heidi Klum abgesehen. In seiner Instagram-Show «Bildschirmkontrolle» meinte er: «Jeder kann im Internet machen, was er will und nicht alle können trotz des Altersunterschieds so glücklich sein wie Heidi und Tom, die einfach die Filter für sich entdeckt haben und das möchte ich euch noch zum Ende dieser Woche zeigen, denn das sah so aus.»

Anschließend präsentierte er mehrere Postings von der GNTM-Chefin, die sie und ihren Schatz Tom Kaulitz im Bett mit verschiedenen Insta-Filtern zeigen. Pochers Kommentar dazu: «Man denkt oft, dass ihre Tochter den Instagram-Account führt. Aber es ist wirklich Heidi Klum mit fast 50, die immer wieder geile Filter entdeckt. Ja, so kann man seine Beziehung jung und fresh halten.»

Pocher ist nicht der erste, der Heidi für ihre Postings kritisiert hat. Sogar Leni findet die Stories ihrer Mama manchmal peinlich, wie sie im Interview mit dem Magazin «Vogue» offenbarte: «Ich sag immer: "Mom, das ist nicht cool." Wie du dich benimmst, ist oft cringy.»"

(L'essentiel/red)