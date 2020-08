«Das Buch ist ein reines Ego-​​Projekt»

Nach langem Warten durften sich Royal-Fans in dieser Woche auf die Veröffentlichung des Buchs «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family» freuen. Erste Inhalte der neuen Biografie über Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (35) waren vorab bereits veröffentlicht worden – nun haben Leserinnen und Leser die Möglichkeit, die nach Aussagen der Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand «epische und wahre Geschichte» des Paars endlich komplett zu lesen.

Nach einigen Tagen auf dem Markt hat das Buch bereits in zahlreichen Ländern die Bestsellerlisten erklommen. Und auch die ersten Reviews von Leuten, die «Finding Freedom» bereits gelesen haben, ließen nicht lange auf sich warten. Doch leider fällt das Urteil oft eher dürftig aus: Auf Amazon häufen sich die 1-Stern-Bewertungen, im Schnitt erreicht «Finding Freedom» nur 2,3 von 5 Sternen.

Wie viel stammt von Harry und Meghan?

«Das Buch ist die reinste Enttäuschung», heißt es in einer Rezension beispielsweise. Ein anderer User hält vernichtend fest: «Harry und Meghan werden teilweise als Lichtgestalten dargestellt, welche die böse, böse Buckingham-Brigade aus Gründen der Eifersucht nicht ans Ruder ließ.» Und einige Leserinnen und Leser halten fest, dass die Geschichten im Buch so gar nicht das Paar reflektieren, welches in den letzten Monaten stets sein Bedürfnis nach Privatsphäre betonte.

Auch auf der Bücherplattform Goodreads hagelt es Kritik für die beiden Autoren und das royale Paar: «Dieses Buch ist ein reines Ego-Projekt», schreibt eine Userin. Ein anderer Leser erklärt, dass er gerne mehr über Harry und Meghans Zeit als Senior Royals und ihre Arbeit erfahren hätte. Die von Scobie und Durand versprochenen «Hintergrundinformationen» schaffen es offenbar nur in wenigen Fällen, zu überzeugen.

Noch immer ist unklar, wie stark Meghan und Harry in den Schreibprozess von «Finding Freedom» involviert waren. Im Buch bleiben die Autoren dahingehend vage und schreiben in einer Anmerkung lediglich: «Wann immer es angebracht war, haben wir mit dem Paar gesprochen.» Auch mit engen Freunden und Angestellten des Paars und des Palasts haben Scobie und Durand laut eigener Aussage Gespräche geführt, die ins Buch eingeflossen sind. In welchem Umfang diese stattgefunden haben, lassen die beiden aber ebenso offen.

(L'essentiel/Angela Hess)