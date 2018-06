Darum trägt Meghan Markle zu große Schuhe

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schon vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry galt Meghan für ihre Fans als Styling-Vorbild. Seitdem sie zur Duchess of Sussex wurde, wird aber noch mal etwas genauer hingeschaut und dabei fiel den ganz Aufmerksamen auf: Meghan trägt ihre Schuhe immer eine bis zwei Nummern zu groß.

Ein Missgeschick ihrer Stylistin, die ihre richtige Größe nicht zu kennen scheint? Nein, natürlich nicht. Um das Anschwellen der Füße und somit lästige Blasen, – oder im schlimmsten Fall entzündete Fußballen –, zu vermeiden, trägt man seine High Heels am besten eine bis zwei Nummern größer.

«Aber da rutscht man doch raus!», hieß es bei uns auf der Redaktion. Dafür gibt’s natürlich einen Trick, wie Mode-Expertin Harriet Davy der britischen Zeitung The Sun verrät: «Die Schuhspitze wird mit Watte ausgestopft und kann je nach Dauer des Tragens und dem Anschwellen der Füsse dann einfach nach und nach entfernt werden, sollte der Fuß mehr Raum benötigen». Einer langen Partynacht kommen so keine lästigen Blasen in die Quere.

(L'essentiel/friday)