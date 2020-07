Elvis Presleys Enkel stirbt mit nur 27 Jahren

«Er war die Liebe ihres Lebens», sagte Lisa Marie Presleys Manager in einem ersten Statement zu TMZ. Sie sei am Boden zerstört: «Das Herz seiner Mutter ist komplett zerbrochen.»

Kein Motiv bekannt

Benjamin Keough sah so aus als ob er seinem Opa, Elvis Presley, aus dem Gesicht geschnitten wäre. Dennoch hielt sich der junge Mann immer weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern. Funktioniert nicht immer, denn: «Alle drehen sich immer nach ihm um und wollten ein Foto von ihm machen, weil sie es nicht glauben konnten», so seine Mutter in einem Interview.

Die genauen Umstände zum Tod möchte der zuständige Sheriff aus Calabasas, einem Vorort von Los Angeles nicht publik machen. Wie TMZ aber berichtet, soll sich der 27-Jährige das Leben genommen haben. Von einem möglichen Motiv ist nichts bekannt.

