Dem Papst gefällt dieses Popo-​​Foto auf Insta

Es könnte sein, dass es das Buch war, das Papst Franziskus zum Like verleitete: Instagrammerin Natalia Garibotto alias «nataagataa» zeigt auf einem Post, wie sie gerade drei Bücher in einen Spind einräumt. Darunter «The Pelican Brief» («Die Akte») von John Grisham – ein Klassiker des Thriller-Genres.

Es könnte aber auch sein, dass sich der Papst verklickt hat: Das Liken von Bildern auf Instagram geht bekanntlich sehr einfach. Da tippt man zweimal auf ein Bild und schon hat man der betreffenden Userin ein kleines Herzchen verliehen.

Geliked und gelöscht

Und dann könnte es auch einfach sein, dass dem Papst oder jemandem aus seinem Social-Media-Team gefiel, was er da sah: Garibotto räumt auf dem betroffenen Bild nicht nur Bücher ein – sie ist dabei auch äußerst knapp bekleidet. «I can teach you a thing or two», schreibt Garibotto im Post dazu – gefolgt von einem Teufels-Emoji.

Fest steht, dass jemand mit dem offiziellen Account des Papstes das Bild geliked und den Like danach wieder gelöscht hat. Das zeigen Screenshots, die derzeit in den Sozialen Medien kursieren. Ob es der Papst selbst oder einer seiner Mitarbeiter war, ist derzeit aber unklar.

Pope Francis is horny as hell pic.twitter.com/znGdgyJWLv — Barstool Sports (@barstoolsports) November 13, 2020

Instagrammerin «nataagataa» zeigt sich über den Like auf jeden Fall erfreut. Sie komme jetzt wenigstens in den Himmel, soll sie dazu gesagt haben. Aus dem Vatikan dagegen hat sich bisher noch niemand geäußert.

