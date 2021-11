Albert gibt ein umfassendes Update zu Charlène

Über sechs Monate verbrachte Fürstin Charlène von Monaco wegen gesundheitlicher Probleme in Südafrika. Am 8. November war es dann so weit: Die 43-Jährige konnte ihren Mann, Fürst Albert II (63) und ihre Zwillinge Gabriella und Jacques (6) wieder in die Arme schließen. Doch die Sorgen der Monegassinnen und Monegassen werden nicht weniger. Denn Charlene wird nicht an Monacos Nationalfeiertag teilnehmen und der Palast macht ein Geheimnis daraus, wo sie sich aufhält.

So hieß es in einer Erklärung des Fürstenhauses: «Ihre Durchlauchten Hoheiten haben beide entschieden, dass eine Zeit der Ruhe und Erholung notwendig ist, um die beste Genesung für die Gesundheit von Fürstin Charlène zu gewährleisten.» Zu dem Zeitpunkt wurde vermutet, dass sie sich in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung nur unweit vom Palast aufhalte.

Fürst Albert gibt erstmals Auskunft

Nun nimmt ihr Ehemann in einem Interview mit «Monaco-Matin» erstmals Stellung zu den vielen Fragen seiner Bürgerinnen und Bürger. Zunächst meint der Fürst beruhigend: «Es geht ihr besser, aber sie braucht noch Ruhe und Frieden.» Wo sich Charlène allerdings aufhält, behält er für sich. Nur so viel: «Es ist nicht im Fürstentum, aber wir werden sie sehr bald besuchen können. Mehr kann ich Ihnen aus Diskretion nicht sagen.» Doch der 63-Jährige verrät diskret, dass weitere Beschwerden hinzugekommen seien, die ihre Abwesenheit erklären: «Es gibt eine Müdigkeit, nicht nur körperlich, die nur mit einer Zeit der Ruhe und Überwachung behandelt werden kann.»

Auch über die Zwillinge ließ sich Albert einige Worte entlocken. Er sprach auch darüber, welche Auswirkungen Charlènes zehnmonatige Abwesenheit auf die gemeinsamen Zwillinge Jacques und Gabriella gehabt habe. «Natürlich litten sie unter der Abwesenheit ihrer Mutter», so der Fürst. Doch er habe sich stets für das Wohl von Jacques und Gabriella eingesetzt und versucht, das Fehlen von Charlène zu kompensieren. «Meine Familie ist meine Priorität. Dies ist ein äußerst wichtiger Moment in ihrem Leben: Die Art und Weise, wie sie aufwachsen, hilft ihnen, die Welt wahrzunehmen.»

(L'essentiel/Toni Rajic)