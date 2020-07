Das emotionale Wiedersehen in Wyoming

«Wie viele bereits wissen, leidet Kanye unter einer bipolaren Störung», schrieb Kim Kardashian über ihren Ehemann Kanye West auf Social Media, «jeder, der sich mit der Krankheit auskennt, weiß, wie kompliziert und schmerzhaft es ist, damit umzugehen.»

Das war eine Reaktion auf Kanyes aktuelle öffentliche Auftritte und Twitter-Tiraden und kam zu einem Zeitpunkt, als Kanye während der Schubphase seiner psychischen Krankheit jeglichen Kontakt mit seiner Frau verweigerte und lediglich Freunde, darunter Sänger Justin Bieber (26), empfing.

Kim fliegt nach Wyoming

Inzwischen hat sich der 43-Jährige bei Kim via Twitter gemeldet: «Ich möchte mich bei Kim dafür entschuldigen, dass ich öffentlich über private Dinge gesprochen habe», so Kanye. Damit bezieht er sich unter anderem auf die Tweets von Anfang Woche, in denen er publik gemacht hatte, dass er schon lange eine Scheidung in Erwägung ziehe und die älteste gemeinsame Tochter North (7) eigentlich nie hätte zur Welt kommen sollen.

Nun ist Kim Kardashian nach Kanyes öffentlicher Entschuldigung von Los Angeles nach Wyoming zu der gemeinsamen Ranch geflogen. Beim Wiedersehen kam es zu einer emotionalen und tränenreichen Aussprache.

(L'essentiel/Christina Duss)