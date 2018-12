Désirée Nosbusch zieht sich für Peta aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die international bekannte Schauspielerin und Moderatorin Désirée Nosbusch, die zuletzt mit der deutschen ZDF-Miniserie «Bad Banks» einen großen Erfolg feierte, setzt zusammen mit der Tierschutzorganisation Peta ein Zeichen gegen den Verkauf von Exotenleder.

Für ein Fotoshooting ließ sie sich nicht nur eine Schlange auf den Arm malen, sondern zeigte selbst viel Haut. Unter dem Titel «Ich bin kein Modeaccessoire!» ließ sie sich nackt ablichten und spricht sich im Interview gegen die Tötung von Krokodilen, Aligatoren und Schlangen zu Modezwecken aus.

Für eine einzige Handtasche würden vier Krokodile getötet, sagt sie im Interview. Den Tieren werde dabei ohne Betäubung der Nacken aufgeschlitzt und eine Metallstange ins Rückenmark gestoßen. «Stellt sich da überhaupt noch die Frage, ob man so eine Tasche haben will? Nein oder?», sagt die zweifache Mutter.

Nosbusch, die in Esch/Alzette geboren wurde, macht sich seit vielen Jahren für den Tierschutz stark. So moderierte sie die Pressekonferenz zum fünfjährigen Bestehen von Peta und war bereits Modell für eine Kampagne gegen Pelze. Die 53-Jährige lebt abwechselnd in Berlin und Luxemburg.

(L'essentiel)