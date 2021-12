Der 19-jährige Jaswant Singh Chail kletterte am ersten Weihnachtstag mithilfe einer Strickleiter über die Mauer der Queen-Residenz Schloss Windsor. Er war mit einer Armbrust bewaffnet und hatte ein Ziel: Elizabeth II. zu ermorden. Sein Vater Jasbir Singh Chail zeigt sich verzweifelt: «Mit unserem Sohn ist etwas furchtbar schief gelaufen, und wir versuchen herauszufinden, was.»

Die Familie aus der südenglischen Stadt Southampton hatte nach eigenen Angaben noch keine Gelegenheit, mit dem festgenommenen Sohn zu sprechen. Vater Jasbir Singh Chail sei gerade dran, «ihm die Hilfe zu besorgen, die er braucht», wie er zu «Daily Mail» sagte. Sohn Jaswant konnte allerdings nicht einmal von der Polizei befragt werden: Nach einer psychiatrischen Begutachtung wurde er in eine psychiatrische Einrichtung zwangseingewiesen.

Ein komfortables Leben, eine liebevolle Familie

Die Chails leben in ihrem eigenen Haus rund 130 Kilometer südwestlich der Hauptstadt London. Der 57-jährige Familienvater ist Software-Ingenieur, er leitet zusammen mit seiner 51-jährigen Ehefrau eine eigene Firma bei sich zuhause. Im selben Haus soll auch eine 19-jährige Schwester von Jaswant Singh Chail leben. Der Sohn wuchs nach Angaben der «Daily Mail» in einem komfortablen und liebevollen Umfeld auf.

Scotland Yard durchsuchte nach dem Vorfall das Einfamilienhaus mit vier Schlafzimmern. Ein Nachbar erzählte der «Sun»: «Es gab große Aufregung, als die Polizei kam. Das hat uns etwas beunruhigt, vor allem, weil es der Weihnachtstag war. Die Polizei verließ das Haus erst spät in der Nacht.» Von Familie Chail wisse er nicht viel, nur, dass sie sich stets diskret und ruhig verhalten habe.

500 Meter vor den Privatgemächern der Queen gefasst

Was Jaswant Singh Chail zu seinem verstörten Auftritt führte, ist für alle ein Rätsel: Der Windsor-Eindringling hatte zuvor ein Video per Snapchat an Bekannte geschickt, in dem er sich maskiert zeigt und mit einer Armbrust hantiert – jene Waffe, die er später bei seiner Festnahme, 500 Meter von den Privatgemächern der Queen entfernt, dabei hatte.

Mit Computer verzerrter Stimme nennt die Gestalt im Video ihren vollen Namen. «Es tut mir leid, was ich getan habe und was ich tun werde», sagt der 19-jährige Chail. «Ich werde versuchen, Elizabeth, Queen der Royal Family, zu ermorden.» Sein Motiv: Vergeltung. Er nehme Rache für diejenigen, die wegen ihrer Herkunft getötet, erniedrigt und diskriminiert worden seien, sowie für die Toten des Amritsar-Massakers 1919. Damals hatten britische Kolonialtruppen in der indischen Stadt Amritsar das Feuer auf Demonstranten und Demonstrantinnen eröffnet und Hunderte getötet. Er sei ein indischer Sikh, sagt der Maskierte in dem Clip.

Sicherheitsvorkehrungen haben funktioniert

Der Vorfall heizt in Großbritannien einmal mehr die Debatte über die Sicherheit des Staatsoberhaupts und der Royal Family an. Die Polizei stellte jedoch von Anfang an klar, dass der Eindringling kein Gebäude betreten habe. Man könne «die königlichen Residenzen nicht in Gefängnisse verwandeln», erklärte Dai Davies, ehemaliger Leiter des königlichen Schutzes bei Scotland Yard zu «Daily Mail». Der Schutz des Königshauses sei «wie eine Zwiebel, es gibt mehrere Ebenen».

Chail hätte «eine Menge anderer Hindernisse überwinden müssen, bevor er überhaupt in die Nähe eines Mitglieds der königlichen Familie gekommen wäre», sagt Davies. So beunruhigend der Vorfall auch sei, die Sicherheitsvorkehrungen hätten funktioniert. Chail sei von der Videoüberwachung erfasst und bei der erstmöglichen Gelegenheit festgenommen worden.

(L'essentiel/Karin Leuthold)