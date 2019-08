Kim über ihr Jus-Studium

Im April verkündete Kim Kardashian, dass sie sich für die Zulassungsprüfung als Anwältin im Jahr 2022 angemeldet hat. Statt an einer Universität Recht zu studieren, befindet sie sich nun in einer vierjährigen Ausbildung in einer Kanzlei in San Francisco – in Los Angeles ist das ein offizieller Weg, um die Anwaltsprüfung machen zu dürfen. Auf Social Media erntete sie dafür aber Kritik.

«Viele denken, dass ich gar nicht richtig studieren muss und dass ich mir meinen Weg zum Jus-Diplom einfach erkaufe», so Kim im Interview. Das sei überhaupt nicht wahr: «Unterschätzt zu werden und dann doppelt abzuliefern, ist mein Ding.»

Über ihr Leben in der Öffentlichkeit

Sie bereue es nicht, dass sie sich sogar in ihren dunkelsten Momenten exponiert habe: «Verschiedene Leute haben mir in den vergangenen Jahren gesagt, dass sie sich dadurch mit ihren eigenen Schwierigkeiten weniger allein gefühlt haben.»

Sie liebe es, eine so mächtige Plattform zu haben und ihre Stimme nutzen zu können – aber dennoch: «Manchmal wünsche ich mir, ich könnte ein bisschen mehr Privatsphäre haben».

Über ihren Erfolg

«Geld war immer mein Ziel», verrät Kim im Interview. Früher sei sie aber auch von Berühmtheit besessen gewesen: «Ich war total Fame-geil, sogar beschämend besessen davon. Ruhm kann definitiv süchtig machen.»

Es habe eine lange Zeit gedauert, bis sie realisiert gehabt habe, was für Auswirkungen das Berühmtsein haben könne: «Wenn du deinen Fokus zu sehr darauf legst, kannst du dich selbst verlieren.» Ihr Schwerpunkt habe sich nun auf andere Dinge gelegt – ihre Familie allem voran.

Über ihre Vorbild-Funktion

Kim gehört zu den Personen mit den meister Followern auf Social Media – allein auf Instagram hat sie 146,9 Millionen Abonnenten. Damit trägt sie auch Verantwortung: «Mir ist bewusst, dass ich unter dem Druck stehe, für junge Leute ein verantwortungsbewusstes Vorbild zu sein.»

Dieses Verantwortungsgefühl habe sie aber erst richtig entwickelt, seit sie selber Kinder habe.

Über ihre Lieblings-Schwester

Mit Schwestern sei es laut Kim wie mit Freundschaften: «Mit wem man es gerade am besten hat, verändert sich immer.» Dieses Jahr sei aber ein «Kim und Khloé-Jahr»: «Khloé und ich haben uns wirklich gefunden.»

Natürlich habe sie auch zu ihren zwei jüngsten Halbschwestern Kenndall (23) und Kylie (22) einen sehr engen Draht – mit Khloé und auch Kourtney (40) sei es aber nochmals etwas anderes: «Mit ihnen habe ich schon 16, 17 Jahre länger auf der Erde verbracht. Uns verbindet noch mehr Geschichte und wir haben zusammen schon extrem viel durchgemacht.»

