Hier tätowiert Kourtney ihren Freund Travis

Travis Barker (45) trägt sein Leben auf der Haut – klar werden darauf auch seine Liebsten für immer verewigt. Seine aktuelle Freundin Kourtney Kardashian (42) nun sogar bereits zum zweiten Mal: Auf dem Unterarm des Blink-182-Schlagzeugers prangt neuerdings ein «Ich liebe dich»-Schriftzug des Reality-TV-Stars. Die Liebeserklärung ist nicht nur von ihr selbst geschrieben, sie hat die Tätowierung auch gleich selbst gestochen.

Am späten Mittwochabend teilte Kourtney Bilder vom Tattoo-Termin mit ihrer Community. «I tattoo» («ich tätowiere») schrieb sie dazu kurz und bündig – und stolz. «Frau mit vielen Talenten», kommentierte Travis darunter.

Wackliger Schriftzug auf Travis’ Arm

In seiner Insta-Story teilte er derweil das Endergebnis: «I love you» steht von nun an in wackliger Handschrift auf seinem Arm geschrieben.

Bereits im April enthüllte Kourtney eine erste Tattoo-Liebeserklärung auf Travis’ Körper: Ihr Name ziert in Schnörkelschrift seine Haut – direkt über seinem Herz. Weil auf seinem Oberkörper aber eigentlich gar kein Plätzchen mehr frei war, ließ Travis den Schriftzug halt kurzerhand über ältere Tattoos stechen.

Die Fan-Gemeinde reagierte damals gespalten. «Das ist bei ihm mittlerweile so, wie einen Namen an die Klowand zu schreiben», kommentierte eine Twitter-Userin. Eine anderer: «Wow, sie muss sich so besonders fühlen, wenn er schon 188 andere Tattoos hat!»

Barker besitzt tatsächlich nicht nur bereits um die 200 Tätowierungen, auch seine Tinten-Liebeserklärung ist nicht einzigartig: Schon den Vornamen seiner Ex-Frau Shanna Moakler ließ er sich einst auf seine Haut stechen. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, 2006 reichten sie die Scheidung ein.

Mit Kourtney ist Travis nun seit Anfang 2021 liiert, im Februar machten die beiden ihre Beziehung Insta-offiziell. Davor waren sie jahrelang gut befreundet.

(L'essentiel/Katja Fischer)