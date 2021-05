Ellie Goulding ist zum ersten Mal Mama geworden

Eben erst hat sie noch ihre Schwangerschaftsrundungen in der «Vogue» präsentiert, jetzt ist es schon soweit: Ellie Goulding (34) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das hat der stolze Baby-Daddy Caspar Jopling (29) am Sonntag in einer Instagram-Story mitgeteilt. «Mama und Baby sind beide glücklich und gesund – Ich bin extrem dankbar» schreibt der Kunsthändler zu einem Bild, auf dem ein Blumenstrauss zu sehen ist. Des weiteren bittet er die Öffentlichkeit darum, Ellie erst Mal in Ruhe zu lassen.

«In diesem magischen und persönlichen Moment wären wir froh um etwas Privatsphäre», stellt er klar. Ob das Kleine ein Junge oder ein Mädchen ist, haben die beiden noch nicht bekannt gegeben. Der Name bleibt ebenfalls geheim.

Ellie und Casper sind seit knapp zwei Jahren verheiratet.

(L'essentiel/Saskia Sutter)